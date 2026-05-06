Marta Melro confessa desgaste: anos sem férias levam atriz a precisar de parar

Marta Melro partilhou nas redes sociais como tem aproveitado as férias no Senegal, priorizando o descanso após cinco anos sem pausas verdadeiras.

«Até agora tem sido muito isto, mergulhos, comer (muito), sestas e conversas sem pressa! Temos poucos dias (apenas 5) e eu não tinha férias para descansar há mais de 5 anos», escreveu a actriz. Decidiu ignorar «mil planos de visitas turísticas» (exceto um safari amanhã) e focar no essencial: «Levei muito tempo a ser alguém que consegue desligar e não estar sempre em modo hiperprodutivo. Saber parar é fundamental. 🤍».

Marta agradeceu a Natalie Lopes: «Entrou o ano passado na minha vida assim de rompante e se tornou uma pessoa muito querida, que pareço conhecer há muitos anos. Se não fosse ela quase a “obrigar-me” a parar para vir, não estaria aqui». Elogia: «Ela não trata só da vossa viagem, ela trata de ti com o carinho de uma amiga. 🤍».

Convida seguidores a perguntar curiosidades sobre a viagem ou Senegal. A atriz de «A Fazenda» inspira ao priorizar o descanso real. Recorde ainda que Marta Melro deu vida a Isabel em «Festa é Festa»: