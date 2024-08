Transparente, com brilhantes e ousado! Este é o vestido de Marta Melro que fez furor nas redes sociais

No passado dia 26 de agosto, Marta Melro partilhou um vídeo que fez furor na sua conta de Instagram! Na publicação, a atriz mostrou o visual que levou para um festival de verão! Mas não foi um look qualquer! A atriz optou por levar um vestido muito elegante e sexy! Transparente, com brilhantes e muito ousado!

Um visual que mereceu muitos elogios dos seguidores da atriz, tais como, «But.... Antes és Mulher», «uauu gataaa», «Esse "vestido" é de onde?? É Lindo!!!! Para festivais ou festas de verão é bruto! Tbm sou mãe e esse continuará a ser o meu estilo!», «adoroooo é deste Ano o vestido?? Poderosa Martinha», «épica», «Gorgeous».

Na descrição da publicação, a atriz escreveu: «Yes! I am a mother, but … #aintyourmama #tinhaficadoaquiparapublicar #foiquandofuiaopaoaumfestival».

Veja a partilha, aqui: