Aos 15 anos, irmã de ator famoso submete-se a tratamento raro nos EUA e enfrenta luta pela vida

Com apenas 15 anos, Leonor Balsa, carinhosamente chamada de “Balsinha”, é já um exemplo de força, talento e determinação. Irmã do ator Martim Balsa, conhecido pela sua participação na série Os Batanetes, na novela «Queridos Papás» e no programa «Congela» apresentado por Pedro Teixeira. Leonor partilha com o irmão a mesma paixão pelas artes, sobretudo pelo teatro, pela representação e pelo movimento — pilares centrais da sua vida e identidade.

Em junho de 2024, a jovem recebeu uma notícia devastadora: foi-lhe diagnosticada uma escoliose severa, uma condição que ameaça não apenas a sua saúde, mas também os seus sonhos de seguir uma carreira ligada ao movimento e à expressão artística.

O tratamento convencional indicado para o seu caso passaria por uma cirurgia de fusão da coluna com recurso a metais, mas essa opção revelou-se praticamente impossível. Leonor sofre de uma grave multi-alergia a vários metais, o que tornaria o procedimento altamente arriscado e potencialmente perigoso. Além disso, a operação limitaria de forma significativa a sua mobilidade, um cenário particularmente duro para alguém cuja vida se define pela liberdade de movimento.

Perante a falta de alternativas viáveis em Portugal, a família encontrou uma solução promissora nos Estados Unidos, no CLEAR Scoliosis Reduction Center, uma clínica na Florida especializada em tratamentos não cirúrgicos da escoliose.

A abordagem deste centro baseia-se em fisioterapia avançada e medicina integrativa, permitindo corrigir o alinhamento da coluna sem necessidade de cirurgia, preservando ao mesmo tempo a mobilidade e a qualidade de vida. Os primeiros resultados observados na coluna da Leonor têm sido muito significativos, reacendendo a esperança num futuro mais livre e saudável.

A primeira viagem, o início do tratamento e a aquisição de equipamentos médicos essenciais foram possíveis graças aos fundos próprios da família e ao apoio generoso de amigos e apoiantes que se mobilizaram em torno desta causa.

No entanto, este é um processo longo, com duração estimada de dois anos, e as próximas viagens e fases do tratamento serão determinantes para o sucesso da recuperação de Leonor. Cada deslocação implica custos muito elevados, o que levou a família e a comunidade a organizar campanhas solidárias e eventos de angariação de fundos.

A mensagem emocionada de Leonor

Com a maturidade e a sensibilidade que a caracterizam, Leonor partilhou nas redes sociais um texto emocionante, agradecendo o apoio recebido e descrevendo a fase intensa que está a viver: «Inicio, hoje, exames e terapia intensiva na clínica Scoliosis Reduction Center, EUA. Alguns sabem que as últimas semanas foram desafiantes e que tive de antecipar a minha vinda à clínica, mas tive pessoas fantásticas ao meu lado. Escola, Animarte, os terapeutas que me acompanham (Dr. Carlos Tavares, Bruna, obrigada), à TAP e à Menzies (Obrigada, de 💓, Supervisora Teresa), que ajudaram a que a viagem se tornasse bem mais fácil. A todos os que tornaram possível que chegasse aqui com todos os donativos, eventos, vendas solidárias, vocês estão todos no meu ❤! Vamos lá 💪!»

Uma história de força e inspiração

A história de Leonor “Balsinha” é um exemplo de coragem, resiliência e amor pela vida. Mesmo perante um diagnóstico difícil, a jovem recusa-se a desistir dos seus sonhos e transforma a dor em movimento e esperança.

Com o apoio da família, dos amigos e de uma comunidade que se uniu em torno dela, Leonor continua a lutar — com um sorriso e com a força de quem acredita que nada é impossível quando o coração segue o seu próprio ritmo.

De acordo com a página de financiamento https://whydonate.com/fundraising/balsinha, todos os donativos serão usados exclusivamente para o tratamento da Leonor. Qualquer contribuição, a partir de 5€, fará a diferença.