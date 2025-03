Atriz famosa da TVI chora morte: «Os últimos pedidos que me fez…»

A atriz Beatriz Leonardo está de luto após a morte da sua avó e, nas redes sociais, partilhou um relato emotivo que tocou os corações dos seus seguidores. Acompanhada de registos fotográficos e vídeos que mostram os bons momentos que passou com a sua avó, a atriz escreveu uma mensagem cheia de carinho e saudade.

"Os últimos pedidos que me fez (sem saber que seriam os últimos), foi 'põe uma fotografia tua e do teu namorado no meu tablet' e 'compra-me um verniz rosa para me pintares as unhas', como era hábito. Pintava-lhe muitas vezes as unhas e tirávamos sempre fotografias às nossas mãos". Com estas palavras, Beatriz recorda os momentos simples e especiais que partilhou com a sua avó, que lhe eram tão caros.

A atriz continua, emocionada, a recordar o que a sua avó significava para ela: "Ficam muito bons momentos e o último vídeo faz-me rir sempre que o vejo. E é sempre assim que quero continuar. A rir quando me lembro dela".

As palavras de Beatriz Leonardo tocaram profundamente os seus seguidores, que reagiram com mensagens de apoio e carinho. Alguns dos comentários mais comuns foram: "Muita força", "Força meu amor, sempre aqui para ti! Tens mais uma estrelinha a olhar por ti", e "A avó mais querida".

