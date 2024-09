Filho de Diogo Amaral e Vera Kolodzig faz anos! Mas, a festa foi preparada pelo irmão

Esta quarta-feira, 25 de setembro de 2024, é um dia muito especial para o filho em comum de Diogo Amaral e Vera Kolodzig: Mateus comemora o seu 10º aniversário.

Para começar bem o dia, o pai e o irmão Oliver (fruto da atual relação com Jessica Athayde) prepararam-lhe uma festa surpresa: «O meu Matosinhos faz 10 anos hoje. Como é que já passaram 10 anos?!? Acordei mais cedo com o meu Oliveira para preparar a mini festa caseira matinal ( são 7:40 🫠 ), tratamos da decoração e tinha de ser sobre futebol porque sabemos que o Matosinhos vai gostar, o bolo foi feito ontem à tarde pelo Oliveirinha, quase sem ajuda».

«Hoje o dia é do Mateus, o sonhador, o irmão mais amigo e protetor, o meu artista que passa o dia a cantar e que faz os melhores desenhos e os mais criativos, o bom coração, o paciente e o impaciente ( depende dos dias ), o curioso, o mais guloso, o cabeludo dos olhos bonitos, o orgulho do pai. Tenho muita sorte, tenho filhos saudáveis e felizes, tenho uma família muito bonita e isto para mim é que é sucesso», escreveu o ator sobre o filho mais velho.

Recorde-se que, no final de julho, Diogo Amaral esteve no «Goucha» à conversa com Manuel Luís Goucha. O ator mostrou-se emocionado ao falar dos filhos e pelo facto de ter o casamento marcado para novembro. O ator fala-nos do seu papel de pai e de como irá lidar com a rebeldia do filho mais velho.