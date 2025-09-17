Vídeo hilariante de Matilde Breyner está a somar milhares de reações: «Só se forem muito tolos é que não te contratam»

Matilde Breyner publicou vídeo hilariante com roupa desportiva e humor à mistura.

Atriz brincou com a rotina diária em tom de sketch, recriando um som viral.

Famosas como Sara Prata e Ana Sofia Martins reagiram à publicação.

Matilde Breyner, atriz da TVI, é presença habitual no Instagram com conteúdos cheios de humor e desta vez não foi diferente. A artista publicou um vídeo divertido no qual aparece em roupa desportiva e recria, em tom de brincadeira, um som viral.

No registo, Matilde resume uma rotina de forma caricata: «Eu faço compras, bebo matcha, vou aos pilates e fico bonita». A publicação rapidamente se tornou um sucesso e gerou dezenas de reações, incluindo de várias figuras públicas. Tudo isto com roupas desportivas, fazendo alusão a uma marca de roupa usada por grandes influencers.

Entre os comentários, destacou-se o de Ana Sofia Martins, que escreveu: «Só se forem muito tolos é que não te contratam!», numa referência à marca de roupa desportiva usada pela atriz no vídeo. Também Sara Prata não resistiu a reagir, mostrando-se rendida à boa disposição da colega.

Como está a relação com Tiago Felizardo?

A atriz voltou a conquistar os seguidores com uma publicação inesperada no Instagram. Durante uns dias de descanso na praia, a atriz partilhou uma fotografia ao lado da filha e, com o seu habitual sentido de humor, deixou uma mensagem divertida sobre a vida familiar.

Na legenda, Matilde escreveu: «Juro que o @tiago.felizardo e eu ainda somos casados. Ele só tem aparecido menos por aqui porque andamos ocupados a criar um mini ser humano.»

Com esta frase, a atriz fez referência à rotina intensa da maternidade e à cumplicidade que mantém com o companheiro, Tiago Felizardo, também ele ator. O casal, que tem sido alvo de muitos elogios ao longo dos anos, voltou a demonstrar a boa disposição que tanto os caracteriza.

Reações entusiasmadas dos fãs

A publicação não passou despercebida e rapidamente se encheu de comentários. Foram milhares as reações carinhosas de amigos, colegas e seguidores. Entre as mensagens mais destacadas, pode ler-se: «Eu não aguento a Mimi de fato de treino»; «Lindas»; «Casal perfeito».

Este verão tem sido marcado por momentos de descanso e descontração para Matilde Breyner. A atriz tem partilhado vários registos das férias e, em cada publicação, arrasa com a sua simplicidade e autenticidade, provando que o seu maior papel de vida é, agora, o de mãe e de mulher.

