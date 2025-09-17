Para Sempre

Vídeo hilariante de Matilde Breyner está a somar milhares de reações: «Só se forem muito tolos é que não te contratam»

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 36min
Vídeo hilariante de Matilde Breyner está a somar milhares de reações: «Só se forem muito tolos é que não te contratam» - TVI

Matilde Breyner diverte fãs com vídeo hilariante nas redes sociais

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
  • Matilde Breyner publicou vídeo hilariante com roupa desportiva e humor à mistura.

  • Atriz brincou com a rotina diária em tom de sketch, recriando um som viral.

  • Famosas como Sara Prata e Ana Sofia Martins reagiram à publicação.

Matilde Breyner, atriz da TVI, é presença habitual no Instagram com conteúdos cheios de humor e desta vez não foi diferente. A artista publicou um vídeo divertido no qual aparece em roupa desportiva e recria, em tom de brincadeira, um som viral.

No registo, Matilde resume uma rotina de forma caricata: «Eu faço compras, bebo matcha, vou aos pilates e fico bonita». A publicação rapidamente se tornou um sucesso e gerou dezenas de reações, incluindo de várias figuras públicas. Tudo isto com roupas desportivas, fazendo alusão a uma marca de roupa usada por grandes influencers. 

Entre os comentários, destacou-se o de Ana Sofia Martins, que escreveu: «Só se forem muito tolos é que não te contratam!», numa referência à marca de roupa desportiva usada pela atriz no vídeo. Também Sara Prata não resistiu a reagir, mostrando-se rendida à boa disposição da colega.

Veja aqui a publicação:

Como está a relação com Tiago Felizardo?

A atriz voltou a conquistar os seguidores com uma publicação inesperada no Instagram. Durante uns dias de descanso na praia, a atriz partilhou uma fotografia ao lado da filha e, com o seu habitual sentido de humor, deixou uma mensagem divertida sobre a vida familiar.

Na legenda, Matilde escreveu: «Juro que o @tiago.felizardo e eu ainda somos casados. Ele só tem aparecido menos por aqui porque andamos ocupados a criar um mini ser humano.»

Com esta frase, a atriz fez referência à rotina intensa da maternidade e à cumplicidade que mantém com o companheiro, Tiago Felizardo, também ele ator. O casal, que tem sido alvo de muitos elogios ao longo dos anos, voltou a demonstrar a boa disposição que tanto os caracteriza.

Reações entusiasmadas dos fãs

A publicação não passou despercebida e rapidamente se encheu de comentários. Foram milhares as reações carinhosas de amigos, colegas e seguidores. Entre as mensagens mais destacadas, pode ler-se: «Eu não aguento a Mimi de fato de treino»; «Lindas»; «Casal perfeito».

Relembre-se das imagens do primeiro aniversário da pequena Mia:

Este verão tem sido marcado por momentos de descanso e descontração para Matilde Breyner. A atriz tem partilhado vários registos das férias e, em cada publicação, arrasa com a sua simplicidade e autenticidade, provando que o seu maior papel de vida é, agora, o de mãe e de mulher.

Veja também: 

Rosa Bela mostra-se com look "natural" e a internet reage - Novelas - TVI

Atriz de 42 anos morre após luta contra cancro e deixa legado marcante - Novelas - TVI

Relacionados

Fernanda Serrano declara-se a homem especial: «Até o meu telefone tem saudades tuas»

Vem aí em «A Fazenda»: Segredo maquiavélico de Alex é descoberto

Ator famoso prepara-se para operação que pode mudar a sua vida

Vem aí em «A Protegida»: Sofia estava no carro com Teresa, quando ela morreu?

Kika Cerqueira Gomes arrasa em novo desafio internacional - E há vídeos de bastidores

Para Sempre

Sim, esta praia de sonho onde está Inês Aires Pereira é portuguesa

Para Sempre
seg, 25 ago

Inês Aires Pereira está de volta com novidade de arromba… e os fãs já reagiram

Para Sempre
qua, 16 jul

"Agora não é a altura": Matilde Breyner desabafa após cancelar viagem por causa da filha

Para Sempre
seg, 14 jul

Filha de Matilde Breyner vai parar ao hospital. Saiba tudo

Para Sempre
qua, 9 jul

Sabia que Matilde Breyner tem uma irmã conhecida com uma profissão surpreendente?

Para Sempre
ter, 1 jul

Inês Aires Pereira revela novidade estrondosa e fãs ficam eufóricos: «Prepara-te»

Para Sempre
qui, 12 jun
Mais Para Sempre

Mais Vistos

Ninguém esperava: Ana Guiomar transforma ida ao Ramalhal em momento viral

Festa é Festa
Ontem
1

Este sítio é perfeito para aniversários e fica apenas a 1 hora de Lisboa. Até Ana Guiomar celebrou aqui

Festa é Festa
qui, 4 set
2

Exclusivo «A Fazenda»: Júlia avança com o aborto, mas há algo que acontece

A Fazenda
seg, 8 set
3

Depois de rumores, Beatriz Barosa conta com companhia especial numa noite de cinema

Festa é Festa
Ontem
4

Em festa de aniversário de Ana Guiomar, Beatriz Barosa faz partilha hilariante: «Captei este momento único»

Festa é Festa
28 ago 2023
5

Vem aí em «A Fazenda»: Daniela fica rica?

A Fazenda
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Talu sacrifica-se por Gaspar

A Fazenda
Ontem

Exclusivo «A Protegida»: Nuno confessa a Gina que se envolveu com outra mulher

A Protegida
Ontem

Morreu o pai do cantor FF: «Partiu repentinamente deste mundo...»

Ontem

Depois de rumores, Beatriz Barosa conta com companhia especial numa noite de cinema

Festa é Festa
Ontem

José Condessa partilha vídeo apaixonado com Luisinha Oliveira e há um detalhe que salta à vista

Ontem

Vem aí em «A Fazenda»: Eduardo e Sofia viajam juntos e o motivo é inesperado

A Fazenda
Ontem
FORA DO ECRÃ

Vídeo hilariante de Matilde Breyner está a somar milhares de reações: «Só se forem muito tolos é que não te contratam»

Para Sempre
Hoje

Fernanda Serrano declara-se a homem especial: «Até o meu telefone tem saudades tuas»

A Protegida
Hoje

Ator famoso prepara-se para operação que pode mudar a sua vida

Hoje

Kika Cerqueira Gomes arrasa em novo desafio internacional - E há vídeos de bastidores

Festa é Festa
Ontem

José Condessa partilha vídeo apaixonado com Luisinha Oliveira e há um detalhe que salta à vista

Cacau
Ontem

Morreu o pai do cantor FF: «Partiu repentinamente deste mundo...»

Ontem
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN