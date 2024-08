Rita Pereira reage de forma peculiar a sismo que abalou Portugal: «Prometo levantar-me com mais cuidado»

Portugal acordou na madrugada de dia 26 de agosto, com um sismo com uma magnitude estimada de 5,9. Já vários atores reagiram ao terramoto, como a atriz Paula Neves, Diogo Valsassina e Matilde Breyner.

Rita Pereira também se pronunciou acerca do sismo, contudo com uma pitada de humor. A atriz partilhou nos stories de Instagram: «Desculpemmm!!! Saltei da cama as 5h para ir fazer o xixi habitual da noite e já percebi que muita gente sentiu». E, faz promessa: «Prometo hoje levantar-me com mais cuidado!».