Matilde Breyner faz desabafo sincero: «Tenho uma relação de amor-ódio»

Matilde Breyner assinalou o Dia Mundial do Teatro com uma partilha especial nas redes sociais, onde refletiu sobre a sua intensa relação com o palco. A atriz publicou várias imagens dos bastidores da peça A Peça que Dá para o Torto e abriu o coração sobre a exigência e a paixão que sente pelo teatro.

«Tenho uma relação de amor-ódio com o Teatro. Quando não estou em cena, sinto sempre uma certa preguiça de voltar ao palco. Quando estou em cena, dou comigo a pensar porque não posso fazer só isto…», escreveu.

Matilde Breyner revelou ainda que este novo projeto tem sido um grande desafio, exigindo total dedicação. «Neste momento, estou a ensaiar talvez a peça mais desafiante até agora. O tempo tem sido todo dedicado aos ensaios e ir a casa descansar. Sai-nos do pêlo, mas não há nada melhor do que fazer aquilo que realmente amamos».

A peça estreia no dia 8 de abril e promete arrancar muitas gargalhadas ao público, já que se trata de uma comédia que brinca com os imprevistos do teatro ao vivo.

Reações dos seguidores

Os fãs não esconderam o entusiasmo e encheram a publicação de comentários de apoio e expectativa: «Quero ir ver!!!!!!! Mal chegar vai ser a primeira coisa a fazer», «Que bom. O palco é um lugar mágico. Ass: aquela que tinha o sonho de ser atriz», e ainda «Aii deu para o torto deu», brincando com o nome da peça.

Com uma carreira sólida na televisão e no teatro, Matilde Breyner prova mais uma vez que a paixão pelo palco supera qualquer desafio. Agora, resta aguardar a estreia da Peça 'A Peça que Dá para o Torto'.

