Matilde Breyner deseja um feliz natal de forma inusitada e hilariante

No passado dia 23 de dezembro de 2024, Matilde Breyner voltou a encantar os seus seguidores no Instagram com mais um vídeo cheio de carisma e boa disposição. Conhecida pela sua criatividade e espontaneidade, a atriz publicou um conteúdo especial para desejar um Feliz Natal, mas acabou por surpreender todos com um momento hilariante que arrancou gargalhadas de quem a segue.

Na caixa de comentários, podem-se ler algumas mensagens como: «AMO!!!!! 😂😂😂😂 esta mulher é do ca……. Caracas!!! 😂😂😂😂😂 Calma!!!», «Santinhaaaaa», «Opahhhh ».

Veja o vídeo e ria-se, aqui:

