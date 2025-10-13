Matilde Breyner viveu momento de desespero, que ficou marcado por um milagre inesperado

O impossível aconteceu.

Matilde Breyner viveu um momento de grande aflição após perceber que tinha perdido o seu anel de noivado, mas a situação acabou por ter um final feliz, graças à ajuda da sua prima, Ana Brito e Cunha. A atriz, de 41 anos, partilhou toda a história com os seguidores no Instagram, explicando como tudo aconteceu e como o anel acabou por ser encontrado.

Matilde contou que tem o hábito de retirar a joia todas as noites antes de dormir, deixando-a sempre no mesmo local. No entanto, na manhã seguinte, o anel tinha desaparecido: "Perdi o meu anel de noivado. Tiro-o todas as noites para dormir, deixo-o na mesinha de cabeceira e, assim que acordo, volto a colocar no dedo. Ontem de manhã não estava lá.", começou por explicar.

A atriz revelou ainda que revistou a casa por completo e até questionou a filha, Mia, sobre o paradeiro do anel.
"Revirei a casa toda. Perguntei infinitas vezes à Mia se tinha mexido nele, o que foi inútil porque, ora dizia que sim, ora dizia que não, ora repetia a minha pergunta... mas só podia ter sido ela", contou.

Sem sucesso nas buscas, Matilde decidiu pedir ajuda à prima, Ana Brito e Cunha, conhecida por recorrer à oração de Santo António sempre que algo se perde: "Hoje de manhã, depois de ter revirado a casa mais uma vez, liguei à Ana Brito e Cunha a pedir para que ela fizesse a oração ao Sto. António. Resulta sempre com ela, podia ser que resultasse comigo."

O pedido acabou por dar resultado imediato: "No minuto em que a Ana acabou de fazer a reza, o Tiago veio ter comigo com o anel na mão", revelou Matilde, aliviada.

Mais tarde, numa segunda partilha, a atriz sublinhou que a oração da prima é conhecida por resultar muitas vezes, citando um episódio curioso: "E sim... a oração da Ana Brito e Cunha já resultou com muitas pessoas. A Ana já encontrou uma chave num areal gigante de uma praia deserta, no dia depois de ter perdido a chave! Só para dar um exemplo. Enfim... não encham a caixa de mensagens da Ana com pedidos, depois desta partilha", pediu com humor.

Recorde-se que Matilde Breyner é casada com Tiago Felizardo desde 2019. O casal já tinha celebrado um casamento simbólico em Las Vegas, três anos antes, mas apenas a 7 de setembro de 2019 oficializaram a união em Portugal.

Relembre-se que a atriz e Tiago Felizardo têm uma filha de 1 ano, a pequena Mia: 

