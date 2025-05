Matilde Breyner revela qual foi o pior beijo técnico que deu em televisão! O nome do ator vai surpreendê-lo

Matilde Breyner partilha uma das suas fotos preferidas da filha com uma pessoa muito especial

Matilde Breyner foi a convidada do programa Cala-te Boca, da Mega Hits, onde esteve à conversa com os locutores Matilde Prata e Zé Vida. A atriz, conhecida pelo seu bom humor e espontaneidade, respondeu a várias perguntas — algumas com respostas surpreendentes e outras cheias de graça.

Entre revelações curiosas, surgiu a questão que muitos queriam ver respondida: “Com quem foi o teu melhor beijo técnico?”. Sem hesitar, Matilde respondeu com ternura: “O melhor foi com o meu marido, Tiago Felizardo, claro. Mas no mundo da ficção… foi muito intimidante.”

A atriz abriu o coração ao recordar aquele que foi o seu primeiro beijo técnico em televisão — e logo com um nome sonante: Paulo Pires: "Quem é que me calhou logo no primeiro? Paulo Pires. Eu caí para o lado! Ele chega-me de gabardine, no primeiro dia de ensaios… e eu morri”, contou entre risos.

O nervosismo de Matilde Breyner era evidente, até porque não se tratava apenas de um beijo, mas de uma 'cena de cama': “Eu disse-lhe: ‘Paulo, estou muito nervosa’. Era a primeira vez que ia gravar uma cena dessas. A primeira cena que gravei numa novela foi essa. E era o primeiro dia em que eu e o Paulo nos conhecíamos”.

Matilde confessou que, na altura, ficou convencida de que o resultado tinha sido desastroso: “Senti que o beijo foi péssimo…”, desabafou, divertida. A situação, embora constrangedora na altura, ficou na memória da atriz como um episódio marcante do seu início de carreira na ficção nacional.

A conversa ainda passou por outros momentos descontraídos, incluindo a curiosidade sobre a alcunha “Cindy”, que envolve a também atriz Ana Brito e Cunha. Veja todas as respostas dadas pela atriz, aqui:

