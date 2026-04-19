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Matilde Breyner vive momento de tensão ao volante, mas um “milagre” evita acidente

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 25min
Matilde Breyner vive momento de tensão ao volante, mas um “milagre” evita acidente - TVI

Um momento de tensão.

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A atriz Matilde Breyner voltou a captar a atenção dos seguidores nas redes sociais, desta vez não apenas pelo seu habitual sentido de humor e autenticidade, mas também pela forma transparente como partilhou um episódio do seu dia-a-dia.

Conhecida por uma vida profissional e pessoal bastante ativa, a atriz decidiu expor um momento particularmente caótico que viveu recentemente, marcado por várias tarefas em simultâneo e alguma distração ao volante.

Segundo contou, Matilde Breyner encontrava-se a tratar de assuntos com a sua agência, enquanto seguia no carro com a filha, que estava a chorar no parque de estacionamento de um supermercado. No meio de toda esta situação, a atriz revelou que esteve perto de sofrer um acidente, ao quase embater num poste. No entanto, o sistema de travagem do veículo acabou por evitar a colisão, permitindo que a situação não passasse de um susto.

A atriz destacou precisamente a sensação de segurança que o carro lhe transmite em momentos de maior pressão: “Quando digo que me sinto mesmo segura neste carro, não é brincadeira. Principalmente nos dias em que tenho 350 coisas na cabeça. Isto aconteceu (…)”.

 

A partilha rapidamente gerou inúmeras reações por parte dos seguidores, muitos dos quais se identificaram com a situação descrita.

Entre os comentários, destacaram-se mensagens como: “Ahahah amo salva-vidas!”, “O pior é quando travam do nada e tu és repuxada para trás”, “Maravilha... preciso de um assim” e “É isso mesmo”, entre muitos outros que refletiram empatia e identificação com o relato da atriz.

O episódio acabou por evidenciar, mais uma vez, a proximidade de Matilde Breyner com o público, que valoriza a forma honesta e descontraída como a atriz partilha momentos reais da sua vida quotidiana, mesmo os mais caóticos.

Reveja aqui outro video da atriz cheio de humor: 

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