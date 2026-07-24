Após conquistar redes sociais, Matilde Breyner prepara-se para um novo desafio: «Nervos!»

Os seguidores de Matilde Breyner já sabem: sempre que a atriz publica um vídeo de lip sync, as gargalhadas são garantidas. Ao longo dos últimos anos, esses momentos tornaram-se uma das suas imagens de marca nas redes sociais. Agora, esse talento vai ganhar uma nova dimensão.

A atriz partilhou no Instagram um dos projetos mais desafiantes da sua carreira: o seu primeiro espetáculo a solo, integrado na programação do MEO Marés Vivas Comedy Fest, marcado para 29 de outubro.

E tudo começou de forma inesperada.

Na publicação, Matilde Breyner revelou que recebeu uma mensagem de César Mourão depois de este ver um dos seus vídeos. “Um dia recebo uma mensagem do César Mourão a responder a um story de um vídeo meu de lip sync, a dizer: ‘Já pensaste fazer alguma coisa com isto?’”, contou.

A resposta da atriz foi imediata: “Penso todos os dias, mas o quê?”

A pergunta acabou por dar origem ao projeto que agora apresenta ao público. Intitulado “Não Fui Eu Que Disse!”, o espetáculo promete transportar para o palco a energia, o humor e a irreverência que Matilde Breyner tem mostrado no universo digital.

Apesar do entusiasmo, a atriz confessou estar nervosa com a estreia. Ainda assim, encontrou um motivo para respirar de alívio: o texto foi escrito por Henrique Dias.

“É o meu primeiro espetáculo a solo. Nervos! Escrito pelo maravilhoso Henrique Dias. Ok, fico menos nervosa”, brincou.

A publicação foi recebida com enorme entusiasmo por parte dos amigos e seguidores. Francisca Pereira não escondeu a felicidade e escreveu: “UAUUUUUUUU TIMMMMM ❤️❤️❤️❤️ já lá estou 😍”. Também Sara Barradas reagiu à novidade com carinho: “Aiiiiiii fico muito feliz por ti!!! ❤️❤️❤️”. Já Júlia Palha mostrou-se rendida ao novo desafio da colega: “Go go go go!!!! 🔥🔥🔥”.

Mas há outro detalhe que tornou este anúncio ainda mais especial para Matilde Breyner: “Estou à espera de trabalhar com o César Mourão desde 2010”, confessou, antes de concluir com uma reflexão que emocionou os fãs: “Dreams really do come true! Às vezes só temos de esperar 16 anos.”

Pelos vistos, aquilo que começou como uma simples brincadeira nas redes sociais está prestes a transformar-se num dos momentos mais importantes da carreira de Matilde Breyner.