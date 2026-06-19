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Imperdível! Atriz da TVI faz suspirar todos os que cresceram nos anos 80

  • TVI Novelas
  • Hoje às 17:05
Imperdível! Atriz da TVI faz suspirar todos os que cresceram nos anos 80 - TVI

Matilde Breyner voltou a captar a atenção dos seguidores ao partilhar um reels cheio de energia e nostalgia, inspirado no espírito fitness dos anos 80, que rapidamente se tornou viral entre os fãs.

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Matilde Breyner voltou a dar que falar nas redes sociais com uma publicação cheia de energia e nostalgia. A atriz da TVI partilhou um novo reels no Instagram onde surge a fazer exercício físico ao som de um áudio icónico dos anos 80, num registo que mistura ginástica e dança e que rapidamente conquistou os seguidores.

No vídeo, Matilde Breyner aparece vestida a rigor, com um look inspirado na estética fitness da década de 80, recriando o espírito dos famosos treinos popularizados por Jane Fonda, através do lendário programa “Let’s Get Physical”, que marcou gerações.

Com uma abordagem leve e divertida, a atriz mostra-se descontraída enquanto executa movimentos de ginástica ao ritmo do áudio, num tom claramente bem-humorado e nostálgico, que não passou despercebido aos fãs.

Na legenda da publicação, Matilde Breyner deixou ainda uma pergunta aos seguidores: «E vocês, já treinaram hoje?»

A partilha rapidamente somou reações e comentários, com muitos internautas a destacarem o bom humor da atriz e a energia contagiante do vídeo, que faz regressar ao imaginário fitness dos anos 80.

Veja a publicação aqui:

Veja também:

Recorde que a atriz participou na novela «Para Sempre», da TVI, no papel de Eva:

 

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