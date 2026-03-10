Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
Matilde Breyner partilha momento hilariante e reação de Cristina Ferreira destaca-se

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 19min
Um momento marcante.

A atriz Matilde Breyner, voltou a conquistar a atenção dos seguidores nas redes sociais. Desta vez, não foi apenas pelo seu talento enquanto atriz, mas também pelo sentido de humor contagiante, proximidade e autenticidade que tem demonstrado junto do público.

Conhecida pelos vídeos virais em que imita pessoas e recria momentos do quotidiano com grande sentido de observação, Matilde Breyner partilhou recentemente um novo momento divertido inspirado na mais recente edição do “Secret Story”, programa apresentado por Cristina Ferreira.

No vídeo, que rapidamente começou a circular entre os seguidores, a atriz recria de forma bem-humorada uma situação ligada ao reality show, arrancando gargalhadas a quem assistiu. A acompanhar a publicação, Matilde deixou uma legenda simples e descontraída:
«🍿 + 🦶🏼 = sabe melhor»

O vídeo tornou-se rapidamente um momento icónico entre os fãs, que não esconderam o entusiasmo e admitiram que ficaram “a chorar a rir” com a criatividade da atriz.

Um dos detalhes que mais chamou a atenção foi precisamente a reação da própria Cristina Ferreira, apresentadora do programa, que também viu o vídeo e reagiu nos comentários com emojis a chorar de rir, mostrando que entrou na brincadeira.

Como seria de esperar, a caixa de comentários encheu-se de mensagens bem-dispostas e elogios ao humor de Matilde Breyner. Entre as muitas reações, destacam-se comentários como: «Maravilhosa!»; «És perfeita»; «O poder de observação é do melhor que há. Perfeita. Quero ver muito mais, por favor.»; «Opa eu nem vejo os originais, que aposto que superem os da @cindybreyner»; «Tão bom! Como é que consegue? Perfeito.».

Com este tipo de conteúdos, Matilde Breyner continua a mostrar que, além do talento na representação, tem também uma enorme capacidade para fazer rir e aproximar-se do público. A espontaneidade e criatividade da atriz têm conquistado cada vez mais seguidores, que aguardam sempre com expectativa os seus próximos vídeos.

Entre imitações, momentos inesperados e muito humor, Matilde Breyner prova que sabe transformar pequenos episódios do quotidiano televisivo em verdadeiros fenómenos nas redes sociais.

