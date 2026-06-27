Matilde Breyner recria momento viral de Elma Aveiro e soma milhares de reações

Matilde Breyner é conhecida pelo sentido de humor e voltou a prová-lo com uma nova publicação nas redes sociais. A atriz da TVI partilhou um reels no Instagram onde entrou numa das tendências mais comentadas do momento.

No vídeo, a atriz utilizou o áudio de um outro registo protagonizado por Elma Aveiro, que se tornou viral nas redes sociais devido ao inglês muito particular da irmã de Cristiano Ronaldo. «I’m Elm Aveiro and 18 july I take my perfume there», ouve-se no áudio que tem sido amplamente partilhado e recriado por vários utilizadores.

Sempre bem-disposta, Matilde Breyner aproveitou a popularidade do momento para se juntar à brincadeira e não demorou a conquistar a atenção dos seguidores, que reagiram com inúmeras gargalhadas e elogios ao sentido de humor da atriz.

A publicação voltou a mostrar o lado descontraído de Matilde Breyner, que continua a ser uma das figuras mais acarinhadas do pequeno ecrã e uma presença muito ativa nas redes sociais.

Veja a publicação aqui: