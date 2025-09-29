Matilde Breyner e a filha estão a emocionar a internet: O vídeo comovente já é viral

  • TVI Novelas
  • Hoje às 14:47
Matilde Breyner e a filha estão a emocionar a internet: O vídeo comovente já é viral - TVI

Um dos videos mais ternurentos que vai ver hoje.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A atriz Matilde Breyner continua a conquistar o público não só pelo seu trabalho na televisão, mas também através das redes sociais, onde partilha regularmente conteúdos que misturam humor, diversão e momentos em família, cativando seguidores pela autenticidade e simpatia.

Desta vez, Matilde Breyner deixou os fãs encantados ao publicar um vídeo cheio de ternura com a filha, Mia. No registo, mãe e filha aparecem a trocar abraços e beijinhos no jardim, num momento de pura ligação e afeto. A atriz acompanhou o vídeo com a legenda: «Depois de dois dias sem dormirmos agarradinhas uma a outra», transmitindo a intensidade e a proximidade do laço entre as duas.

Este tipo de partilhas reforça a imagem de Matilde Breyner não apenas como atriz, mas também como mãe dedicada, mostrando que a sua vida familiar é tão importante quanto a sua carreira profissional.

A atriz faz referência à rotina intensa da maternidade e à cumplicidade que mantém com o companheiro, Tiago Felizardo, também ele ator diariamente. O casal, que tem sido alvo de muitos elogios ao longo dos anos, voltou a demonstrar a boa disposição que tanto os caracteriza.

Relembre-se das imagens do primeiro aniversário da pequena Mia:

Este verão tem sido marcado por momentos de descanso e descontração para Matilde Breyner. A atriz tem partilhado vários registos das férias e, em cada publicação, arrasa com a sua simplicidade e autenticidade, provando que o seu maior papel de vida é, agora, o de mãe e de mulher.

Veja também: 

Rosa Bela mostra-se com look "natural" e a internet reage - Novelas - TVI

Atriz de 42 anos morre após luta contra cancro e deixa legado marcante - Novelas - TVI

Relacionados

Kelly Bailey revela o seu perfume secreto, que a deixa a sentir-se poderosa

Morreu o ator muito conceituado e acarinhado do público: «Partiu esta noite»

«Não é egoísmo é amor»: Marta Melro quebra tabus ao revelar um dos seus segredos

Mais Vistos

«Foi extremamente difícil para mim em termos de saúde»: Rita Pereira enfrenta situação angustiante e assume tudo

Hoje
1

Todos querem as sandálias de Rita Pereira. E descobrimos onde se vendem

qua, 20 ago
2

Vem aí em «A Fazenda»: Becas esconde um grande segredo que envolve o desaparecimento de Joel

A Fazenda
Hoje
3

Exclusivo «A Fazenda»: Joel conhece o seu pai biológico

A Fazenda
dom, 21 set
4

Morreu o ator muito conceituado e acarinhado do público: «Partiu esta noite»

sex, 26 set
5

Aos 46 anos, atriz da TVI está grávida: «Em estado de graça»

Cacau
ter, 12 ago
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «A Fazenda»: Desesperada, Eva seduz Joel para tentar escapar do cativeiro

A Fazenda
Ontem

Exclusivo «A Protegida»: JD faz uma promessa comovente à filha bebé

A Protegida
sáb, 27 set

Diogo Morgado recusa ser apenas o «Hot Jesus» e revela a sua missão

A Protegida
sex, 26 set

Ana Guiomar, passados 15 anos, quebra silêncio sobre um dos momentos mais duros da sua vida profissional

Ontem

Kelly Bailey revela o seu perfume secreto, que a deixa a sentir-se poderosa

A Fazenda
sáb, 27 set

A Fazenda - Ary deixa Júlia chocada: «Uma mulher branca e loira pagou para trocar as amostras do nosso teste»

A Fazenda
Hoje
FORA DO ECRÃ

«Em breve, seremos +1. »: Cantor e ator famoso vai ser pai

Hoje

O prémio, que o companheiro de Maria Botelho Moniz ganhou, emocionou todos. E há um motivo

Hoje

«Foi extremamente difícil para mim em termos de saúde»: Rita Pereira enfrenta situação angustiante e assume tudo

Hoje

«Vim apaixonada...»: Ana Guiomar revela nova paixão

Festa é Festa
Hoje

Matilde Breyner e a filha estão a emocionar a internet: O vídeo comovente já é viral

Hoje

Momento arrepiante: gesto de Fernanda Serrano deixa o filho sem palavras

A Protegida
Hoje
Mais Fora do Ecrã