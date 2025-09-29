Matilde Breyner e a filha estão a emocionar a internet: O vídeo comovente já é viral

A atriz Matilde Breyner continua a conquistar o público não só pelo seu trabalho na televisão, mas também através das redes sociais, onde partilha regularmente conteúdos que misturam humor, diversão e momentos em família, cativando seguidores pela autenticidade e simpatia.

Desta vez, Matilde Breyner deixou os fãs encantados ao publicar um vídeo cheio de ternura com a filha, Mia. No registo, mãe e filha aparecem a trocar abraços e beijinhos no jardim, num momento de pura ligação e afeto. A atriz acompanhou o vídeo com a legenda: «Depois de dois dias sem dormirmos agarradinhas uma a outra», transmitindo a intensidade e a proximidade do laço entre as duas.

Este tipo de partilhas reforça a imagem de Matilde Breyner não apenas como atriz, mas também como mãe dedicada, mostrando que a sua vida familiar é tão importante quanto a sua carreira profissional.

A atriz faz referência à rotina intensa da maternidade e à cumplicidade que mantém com o companheiro, Tiago Felizardo, também ele ator diariamente. O casal, que tem sido alvo de muitos elogios ao longo dos anos, voltou a demonstrar a boa disposição que tanto os caracteriza.

Relembre-se das imagens do primeiro aniversário da pequena Mia:

Este verão tem sido marcado por momentos de descanso e descontração para Matilde Breyner. A atriz tem partilhado vários registos das férias e, em cada publicação, arrasa com a sua simplicidade e autenticidade, provando que o seu maior papel de vida é, agora, o de mãe e de mulher.

