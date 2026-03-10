“Isto é real?”: Vídeo de Matilde Breyner está a chocar o país

A atriz Matilde Breyner voltou a conquistar a atenção dos seguidores nas redes sociais. Desta vez, não foi apenas pelo seu talento enquanto atriz, mas também pelo sentido de humor contagiante, proximidade e autenticidade que tem demonstrado junto do público.

Conhecida pelos vídeos virais em que imita pessoas e recria momentos do quotidiano, sempre com um olhar atento e um grande sentido de observação, Matilde Breyner partilhou recentemente mais um momento divertido que rapidamente começou a circular entre os seus seguidores. A inspiração surgiu da mais recente edição do Secret Story, o popular reality show apresentado por Cristina Ferreira.

No vídeo partilhado nas redes sociais, Matilde Breyner recria, de forma bem-humorada, uma situação ligada ao programa. Com a naturalidade e expressividade que já se tornaram a sua marca registada, a atriz interpreta uma personagem que reage a uma conversa sobre um tema mais delicado e é precisamente aí que surge o momento que está a gerar mais comentários.

Mais do que a própria imitação, o que está a dar que falar entre os seguidores é o conteúdo da conversa reproduzida no vídeo. Tudo indica que a voz por trás da situação retratada não sabia o significado da palavra “ninfomaníaca”, algo que acabou por tornar o momento ainda mais cómico e inesperado. Segundo o site «A tua saúde»: «A ninfomania, atualmente chamada de hipersexualidade feminina, é um transtorno psiquiátrico na mulher caracterizado pelo excesso de apetite sexual ou desejo compulsivo por sexo».

Como seria de esperar, a caixa de comentários rapidamente se encheu de reações divertidas e curiosas. Muitos seguidores mostraram-se surpreendidos com a situação retratada, enquanto outros destacaram o talento de Matilde Breyner para captar e transformar pequenos momentos do quotidiano em conteúdos humorísticos.

Entre os comentários deixados na publicação, destacam-se algumas reações que demonstram bem o tom bem-disposto com que o vídeo foi recebido: «Isto é real? LOL», escreveu Luís Borges; «Ahahah que delícia», comentou Carina Caldeira; «É preciso explicar tudo», afirmou Inês Herédia; «Sempre aprender»; «Isto é muito bom. Pena ser só de vez em quando. Adoro o outfit e a pose. Bjs grandes da Sofia»; «A sério que alguém no SS disse isso?».

Este tipo de conteúdos tem sido uma das razões pelas quais Matilde Breyner continua a conquistar cada vez mais seguidores nas plataformas digitais. A atriz tem sabido equilibrar a sua carreira na televisão com uma presença online marcada pela espontaneidade, humor e proximidade com o público.