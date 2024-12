Matilde Breyner faz desabafo sincero: «Está a levar-me à loucura»

Matilde Breyner arranca gargalhadas com mais um momento hilariante! Veja o vídeo que está a conquistar a Internet

No passado dia 17 de dezembro, Matilde Breyner recorreu às stories do Instagram para partilhar um desabafo com os seguidores. A poucos dias do final do ano, a atriz confessou que este último mês de 2024 a está a deixar à beira da loucura.

Num tom bem-humorado, Matilde questionou: «Pode vir já fevereiro?», explicando que está ansiosa para assistir à nova temporada da série The White Lotus. Para terminar a partilha, brincou ao dizer que o mês de janeiro não tem qualquer interesse para si.

«Dezembro wtf! Este mês está a levar-me à loucura… pode vir já fevereiro? Para ver o White lotus. Janeiro não interessa».

De relembrar que Matilde Breyner e Tiago Felizardo têm duas filhas, Zoe, a primeira filha, que faleceu aos seis meses de gestação e Mia de 1 ano.

Veja também: