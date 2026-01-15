Este é o esconderijo de Matilde Breyner… e a reação dos fãs é hilariante

  • Redação V+ TVI
  • Há 1h e 28min
Este é o esconderijo de Matilde Breyner… e a reação dos fãs é hilariante - TVI

Matilde Breyner revela segredo.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Aos 41 anos, a atriz Matilde Breyner continua a conquistar o público não só pelo seu talento como atriz, mas também pela autenticidade e boa disposição com que partilha o seu dia a dia nas redes sociais. Sempre próxima dos seguidores, a artista tem mostrado o seu lado mais familiar, prático e divertido, criando uma ligação genuína com quem a acompanha. Recentemente, Matilde publicou um novo post que rapidamente chamou a atenção dos fãs, abordando com humor a maternidade e a importância de momentos a sós, mesmo que breves. Na partilha, escreveu: «Quem nunca se escondeu na casa de banho para ter um momento de paz, que atire a primeira pedra.»

A publicação gerou uma onda de reações, com os seguidores a partilharem experiências engraçadas sobre a vida com filhos. Entre as respostas destacaram-se comentários como: «Mãe de 6 e muitas vezes… sim sim, esconder para respirar e ter um momento», «Com 3 filhos está difícil esconder-me. Talvez a mala do carro resulte», «Eu bem tento mas a porta da casa de banho abre-se!», «Na casa de banho?! Aquele sítio que parece ter íman e os faz estarem a bater à porta 10 segundos depois de entrarmos?! "Ó mãe, mãe… abre!"» e «Coragem que o pior ainda está para chegar, adolescência». Entre as mensagens de carinho, destacou-se ainda Sara Barradas, que escreveu: «És linda é o que é!».

Mais uma vez, Matilde Breyner provou que consegue combinar humor, autenticidade e proximidade com os fãs, mostrando que a maternidade pode ser desafiadora, mas também cheia de momentos divertidos e reconhecíveis, que geram identificação e cumplicidade com quem a acompanha. Com esta partilha, a atriz reforça a imagem de uma mãe real, descontraída e cheia de bom humor, capaz de transformar situações do dia a dia em momentos leves e engraçados, mantendo sempre uma ligação próxima com o público.

Relacionados

Aos 60 anos, atriz famosa tira curso de enfermagem

«Amo-te»: Marta Melro não esconde mais e abre o coração

Mais Vistos

Salvador Biernat, Nico de «Amor à Prova», é filho de um ator famoso de «Morangos com Açúcar»

Amor à Prova
Ontem
1

«Eu nunca tinha ouvido falar disto»: Jéssica Athayde sofre de uma limitação física inesperada

Ontem
2

Salvador Biernat é filho de um conhecido ator

Ontem
3

Jessica Athayde mudou de penteado. Já viu o resultado final?

5 mar 2025
4

«Não tenho capacidade (...) de fingir que está tudo bem»: Rosa Bela quebra o silêncio sobre o que está a viver

Ontem
5

Rosa Bela e Carlos Areia ficam comovidos com mensagem inesperada: «É inspirador»

24 nov 2025
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Amor à Prova»: Tomás apanha Cris e Alice cúmplices e parte para a agressão

Amor à Prova
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima e Caio envolvem-se

Terra Forte
Hoje

Aos 60 anos, atriz famosa tira curso de enfermagem

Hoje

«Amo-te»: Marta Melro não esconde mais e abre o coração

Hoje

Salvador Biernat, Nico de «Amor à Prova», é filho de um ator famoso de «Morangos com Açúcar»

Amor à Prova
Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Depois de reencontrar JD, Mariana sofre uma das maiores desilusões

A Protegida
Hoje
FORA DO ECRÃ

Este é o esconderijo de Matilde Breyner… e a reação dos fãs é hilariante

Hoje

Aos 60 anos, atriz famosa tira curso de enfermagem

Hoje

«Amo-te»: Marta Melro não esconde mais e abre o coração

Hoje

«Não tenho capacidade (...) de fingir que está tudo bem»: Rosa Bela quebra o silêncio sobre o que está a viver

Ontem

'Regresso ao passado' leva Sara Prata tomar uma decisão

Queridos Papás
Ontem

Sara Barradas fala sobre o seu passado e acaba por emocionar os seguidores

A Protegida
Ontem
Mais Fora do Ecrã