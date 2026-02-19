«Senti-me sozinha»: Matilde Breyner recorda perda gestacional devastadora e comove os fãs

«Senti-me sozinha»: Matilde Breyner recorda perda gestacional devastadora e comove os fãs

O desabafo cru que expõe um dos momentos mais difíceis da atriz.

No podcast A Vida não É o Que Aparece, a atriz Matilde Breyner falou de forma aberta e emotiva sobre a perda gestacional que marcou a sua vida, descrevendo o processo como um período profundamente solitário.

Nascida em Lisboa, em 1984, Matilde Breyner estreou-se na televisão duas décadas depois, na série Morangos com Açúcar. Desde então, tornou-se presença regular em novelas, séries e no teatro. Fora dos palcos e dos ecrãs, destaca-se também pela sua presença carismática e bem-humorada nas redes sociais, onde reúne uma vasta audiência.

Companheira do ator Tiago Felizardo, a atriz faz questão de afirmar que é mãe de duas filhas, apesar de apenas uma ter sobrevivido. “Acho que todas as perdas são válidas, mas um bebé que está connosco seis meses, está quase a nascer… É perder um filho. Já era mãe daquela criança”, partilha.

A atriz descreve a perda gestacional como “um momento de solidão”, apesar do apoio do marido, da família, dos amigos e também das redes sociais. Ainda assim, encontrou sentido na partilha da sua experiência: “Percebi que podia ajudar muita gente através da minha partilha e usar a minha visibilidade e alcance da maneira certa”, explica.

 

Nas redes sociais, é precisamente essa vontade de ajudar que orienta o seu conteúdo. No entanto, em 2026, decidiu expor menos a sua vida privada. “Vou fazer mais conteúdos para divertir as pessoas porque precisamos de rir”, defende, confessando sentir desconforto com a exposição, sobretudo de crianças e adolescentes. A atriz revela que chegou a mostrar o rosto da filha, mas optou por deixar de o fazer, reconhecendo que não lida bem com esse nível de exposição.

Com um testemunho honesto e consciente, Matilde Breyner transforma a sua experiência pessoal numa mensagem de empatia e apoio, mostrando que partilhar pode ser uma forma de dar sentido à dor e ajudar quem passa pelo mesmo.

