Encantadora, filha de Matilde Breyner chama à atenção de todos: «Não se aguenta»

Este domingo, 26 de janeiro de 2025, Matilde Breyner recorreu às redes sociais para partilhar registos fotográficos de um fim de semana, no Alentejo.

No entanto, é a primeira fotografia que está a dar que falar, onde Mia, a filha da atriz, aparece ao colo da mãe (dentro do roupão) e com um sorriso rasgado.

Os seguidores estão completamente maravilhados com a menina: «A primeira foto! Não se aguenta!», «Que linda. parece uma boneca», «As covinhas dela», «não aguento a primeira foto», «Mini Tiago», «A cara da Mia na primeira».

Mia, de 1 ano, é fruto da relação da atriz com o ator Tiago Felizardo.

Esta menina é a segunda filha do casal. Pois, em junho de 2022, a artista foi mãe de Zoe, a primeira filha, que perdeu aos seis meses de gestação.