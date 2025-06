Filha de Matilde Breyner encanta os seguidores com vídeo ternurento a dançar

Matilde Breyner voltou a derreter os corações dos fãs ao partilhar um momento irresistível da filha, Mia, nas redes sociais. No passado dia 20 de junho, a atriz publicou um vídeo adorável que não deixou ninguém indiferente.

Nas imagens, a bebé surge a dançar cheia de entusiasmo ao som do tema “Arnold”, de Luke Million, numa coreografia espontânea que arrancou sorrisos e muitos comentários enternecidos.

A acompanhar o vídeo, Matilde escreveu com graça: «Up, down... C'mon, more energy!», incentivando, em tom divertido, a pequena bailarina a continuar com a sua performance cheia de energia.

Com apenas alguns meses de vida, Mia já mostra ter muito ritmo e uma presença encantadora, o que tem feito das suas aparições online um verdadeiro sucesso junto dos seguidores da atriz.

Este vídeo é mais uma prova de que os momentos simples, vividos em família, são muitas vezes os mais especiais — e os que mais nos fazem sorrir.

Mia é fruto da relação de Matilde Breyner com o ator Tiago Felizardo, com quem partilha uma ligação visivelmente sólida e cúmplice. Esta é a segunda filha do casal. Em junho de 2022, Matilde enfrentou um momento doloroso ao perder a sua primeira filha, Zoe, aos seis meses de gestação — uma perda profundamente marcante, da qual falou publicamente com coragem e sensibilidade.

Este Dia da Criança teve, por isso, um significado ainda mais especial para a atriz, que encontrou na maternidade uma nova forma de estar na vida, com uma intensidade que transparece em cada palavra e gesto.