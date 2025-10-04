«Também não é todos os dias»: Matilde Breyner surpreende com look arrojado em dia especial

A atriz Matilde Breyner arrasou na Lisboa Fashion Week com uma sessão fotográfica que rapidamente se tornou viral. Com um vestido preto curto, botas pretas de cano alto e cabelo meio apanhado com pequenas ondas, Matilde exibiu um estilo elegante, descontraído e cheio de confiança, que não passou despercebido aos olhos dos fãs e da imprensa.

Nas redes sociais, a atriz partilhou várias imagens da sua presença no Opening Dinner do evento e revelou o seu entusiasmo: «Ontem fui ao OPENING DINNER da @lisboafashionweek 🍸 Até porque jamais recusaria um convite da @eabbondanza para jantar em família. Senti-me aquela prima afastada que vive fora e quase nunca aparece, mas quando aparece, é em bom. Também não é todos os dias… Vá, deixem-me abusar das fotos!» Com estas palavras, Matilde deixou transparecer a sua personalidade selvagem, genuína e cheia de pinta, que cativa todos os que a seguem.

Os comentários não se fizeram esperar, com elogios como «Que fotos incríveis 🔥», «Linda linda ❤️», «Granda bomba! 🔥», «Este foi o segundo apagão deste ano!!! Rebentou com as redes 💥» e «Bonitona ⚡️», refletindo a admiração geral pelo seu estilo e carisma. A atriz provou mais uma vez que consegue aliar elegância, atitude e naturalidade, tornando cada momento no evento inesquecível e reafirmando a sua posição como uma das figuras mais marcantes e cool da nova geração portuguesa.

