Inesperadamente, Matilde Breyner toma decisão de impulso: «Decidi ir...»

O detalhe do look de Matilde Breyner que faz toda a diferença

A atriz Matilde Breyner, de 41 anos, decidiu fazer uma mudança radical de visual — e fê-lo de forma completamente espontânea. Numa publicação no Instagram, revelou que, a caminho do teatro, tomou uma decisão por impulso: cortar o cabelo.

“Já estava farta do cabelo comprido!”

Na legenda da publicação, Matilde explicou o motivo desta mudança repentina:

“Estava a chegar ao teatro e decidi ir cortar o cabelo, assim de impulso. Entre a peça e as gravações, o tempo livre que me resta é para estar com a família, não há muito espaço para estar a marcar outras coisas. Mas já estava FARTA do cabelo comprido, das pontas espigadas e fazer máscaras em casa… não estava a conseguir gerir.”

A atriz confessou ainda que, inicialmente, teve receio de como a mudança poderia interferir com os papéis que está a interpretar, mas rapidamente percebeu que não havia motivo para preocupações.

“A minha sorte é que as duas personagens que estou a fazer em simultâneo usam peruca. Eu a pensar que ia ser um martírio, afinal foi a melhor coisa que me aconteceu! Posso mudar o meu cabelo sempre que quiser, e ontem quis.”

Um corte elogiado por todos

A publicação recebeu rapidamente dezenas de elogios e reações entusiásticas dos seguidores. Comentários como “Está TOP”, “Ficou o máximo”, “Maravilhosa” e “Fica-te tão bem” encheram a caixa de mensagens da atriz, aplaudindo a sua coragem e autenticidade.

Além da leveza e naturalidade com que partilhou a decisão, Matilde mostrou uma vez mais a sua capacidade de se reinventar e manter-se fiel a si própria.

Entre palco, televisão e vida familiar

A atriz tem conciliado o trabalho no teatro com gravações para televisão (nomeadamente «Os Batanetes»), mantendo uma agenda exigente. Apesar disso, faz questão de dedicar o seu tempo livre à família, o que reforça ainda mais o simbolismo de uma mudança feita com intuição e liberdade.

Este novo visual surge como reflexo de uma mulher prática, determinada e segura das suas escolhas — dentro e fora dos palcos.