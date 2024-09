Determinada, Matilde Breyner assume: «Desculpas atrás de desculpas»

Esta segunda-feira, 9 de setembro de 2024, Matilde Breyner recorreu à sua conta de Instagram para revelar uma nova 'fase' na sua vida.

«Eu sabia que ia gostar disto e estava certa. Já há algum tempo que queria voltar a fazer exercício físico, mas era mais na teoria do que na prática. O que para o tema em questão, não adianta muito. Andei a marinar o assunto, depois lá vinha uma noite mal dormida, ou era porque era Verão, ou porque não queria pegar no carro, enfim, desculpas atrás de desculpas», começou por confessar.

De seguida, a atriz fez uma reflexão sobre o seu corpo: «Até que um dia olhei ao espelho e percebi que tinha de ser agora ou então nunca mais ia recuperar a minha postura. E antes de me tornar no Corcunda de Notre Dame, resolvi que ia começar a fazer pilates, porque, não só iria ser bom para a postura, como o meu pavimento pélvico também iria ter bastante a ganhar. E se ele precisa... dois partos seguidos, com pouco tempo de intervalo entre eles, tem o seu preço».

«Já andava aqui num namoro com a @moveonfisio e quando me disseram que também tinham pilates (têm tudo!), nem pensei duas vezes. Esta foi a minha segunda aula, estou a gostar muiiiito! E, cereja no topo do bolo, não tenho de pegar no carro. Obrigada @moveonfisio estamos num relacionamento sério», concluiu em forma de agradecimento.

Recorde-se que a atriz foi mãe pela segunda vez a 8 de dezembro de 2023.