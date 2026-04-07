Irmã de Matilde Breyner é operada de emergência: «A dor não passava»

Matilde Breyner, atriz da TVI de 41 anos, é uma presença regular na ficção nacional e também conhecida pela sua discrição fora dos ecrãs. Casada com o ator Tiago Felizardo, Matilde tem uma irmã menos mediática, mas igualmente talentosa: Pureza Mello Breyner, designer de vestidos de noiva e mãe de três filhos.

Nos últimos dias, o que tem chamado a atenção não é apenas o talento das duas irmãs, mas sim o acidente curioso que Pureza sofreu no pé. A designer acabou por passar sete dias com um alfinete espetado no pé, antes de ser obrigada a recorrer ao bloco operatório.

Em publicação nas redes sociais, Pureza contou o sucedido com humor: «Piquei-me no pé com um alfinete. Doeu, continuei com a minha vida mas a dor não passava. Andei de muletas sempre a achar que acordaria melhor no dia seguinte… até que ao 7.º dia fui fazer um raio X. Algo não estava bem 😂 não tinha o pé inchado, não tinha febre, não estava infectado, nem vermelho nem quente mas tinha um alfinete lá dentro!!!! O filho da mãe ainda deu luta ao cirurgião, partiu-se mas lá saiu… Esta brincadeira deu direito a uma cirurgia em bloco operatório, anestesia geral e uma semana de repouso! NUNCA MAIS ANDO DESCALÇA!!! Obrigada a toda a equipa do @hospitaldaluz.pt que foram 5 estrelas hoje e me trataram tão bem ❤️ por mim o repouso era lá a semana toda!!»

A publicação rapidamente gerou comentários de apoio e brincadeiras, incluindo da própria irmã, Matilde Breyner, que escreveu em tom de humor: «Só me espanta o facto de isto só ter acontecido 18 anos depois… andas SEMPRE descalça no meio dos alfinetes e das agulhas e das coisas…»

Outros seguidores também reagiram com mensagens de carinho e recuperação: «As melhoras», «As melhoras meu amor», «Não acredito que foi este o desfecho da história do alfinete!! As melhoras», «Caramba que loucura! As melhoras», «Que loucura, as melhoras 🥰😘».

O incidente de Pureza Mello Breyner lembra a todos a importância de pequenos cuidados no dia a dia, mesmo quando a rotina parece inofensiva, e mostra que mesmo situações aparentemente banais podem levar a complicações inesperadas, sempre com uma boa dose de humor para lidar com a situação.