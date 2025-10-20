Esta é a terapia de Matilde Breyner para manter a família unida e feliz

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 54min
Esta é a terapia de Matilde Breyner para manter a família unida e feliz - TVI

Este é o resultado.

Ganhe bilhetes - Moreirense FC x FC Porto
Participe aqui

A atriz Matilde Breyner de 41 anos continua a encantar e entreter os seus seguidores nas redes sociais, mostrando não só o seu talento, mas também o lado mais pessoal e familiar da sua vida. No dia 19 de outubro, Matilde partilhou um post de família em que surge com a filha Mia e o companheiro e noivo Tiago Felizardo de 35 anos, em vários momentos do dia a cantarem e a dançarem por diferentes divisões da casa.

Na legenda, a atriz escreveu: «Aqui em casa a música é a nossa terapia 🪩»

Matilde é conhecida pela sua boa disposição, energia contagiante e, acima de tudo, pelo amor que demonstra à sua família. O vídeo rapidamente conquistou os fãs, que não tardaram a deixar comentários carinhosos e divertidos, como: «Dance Miiaaaaa ❤️», «Dance baby dance❤️», «O pezinho dela a acompanhar o papá 😂❤️», «A vossa filhota é tão gira e simpática, bjinhos ❤️», «É o melhor do Mundo!!!! Beijinhos Doces com todo o carinho que tenho por vocês!», «Que gira😍está tão crescida!», e «Tem os moves do pai😆».

Veja aqui mais um dos melhores momentos entre a atriz e a pequena Mia:

Com este tipo de partilhas, Matilde Breyner reforça a sua ligação com os seguidores, mostrando que, para além de atriz talentosa, é também uma mãe presente e cheia de alegria, que valoriza os momentos simples e divertidos com a filha e o companheiro. Estes pequenos instantes de música, dança e ternura familiar tornam-se assim inspiração e motivo de sorriso para todos os que acompanham a atriz nas redes sociais.

Veja aqui: 

Cristina Ferreira revela duas das suas paixões fora da televisão - Novelas - TVI

Paulo Vintém quebra silêncio sobre separação de Marta Melro: «O amor evolui e transforma-se» - Novelas - TVI 

Relacionados

Em plenas férias, David Carreira apanha um grande susto

Isaac Alfaiate desfila praticamente sem roupa nas gravações de «A Fazenda»: “Quem aguenta um homem destes?”

Vem aí em «A Protegida» - Benedita faz revelação chocante: «Eu estou a morrer»

Mais Vistos

Secret Story: Inês Aires Pereira tem reação inesperada à agressão de Vera a Dylan

Hoje
1

É muita sensualidade: o post viral de Inês Aires Pereira no brasil

ter, 4 mar
2

Exclusivo bombástico «A Fazenda»: Eis o final impressionante de Eva e Talu

A Fazenda
dom, 12 out
3

Exclusivo «A Protegida»: Benedita morre e deixa Mariana e Laura em desespero

A Protegida
Ontem
4

Último episódio de «A Fazenda»: Como será o final de Eva, Talu, Joel, Gaspar, Leonor, Júlia e Mafalda?

A Fazenda
sex, 17 out
5

Paulo Vintém quebra silêncio sobre separação de Marta Melro: «O amor evolui e transforma-se»

Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

«Terra Forte» estreia hoje! Conheça a história e saiba o que esperar

Terra Forte
Hoje

Exclusivo final «A Fazenda»: Leonor e Gaspar vivem felizes como nunca

A Fazenda
seg, 13 out

Paulo Vintém quebra silêncio sobre separação de Marta Melro: «O amor evolui e transforma-se»

Ontem

Sara Prata revela a nova 'febre' que conquistou a filha: «A paixão é real»

sex, 17 out

Rosa Bela partilha história comovente: «Foi encontrado magrinho, ao abandono...»

sex, 17 out

Exclusivo estreia «Terra Forte»: Revelamos como começa o primeiro episódio

Terra Forte
sáb, 18 out
FORA DO ECRÃ

Laura Figueiredo surge mais confiante do que nunca. Mas o que está a dar que falar é o comentário de Michael Carreira

Hoje

Esta é a terapia de Matilde Breyner para manter a família unida e feliz

Hoje

Em plenas férias, David Carreira apanha um grande susto

Hoje

Isaac Alfaiate desfila praticamente sem roupa nas gravações de «A Fazenda»: “Quem aguenta um homem destes?”

Hoje

Noivo de Maria Botelho Moniz está de luto: «Partiram demasiado cedo»

Hoje

Ana Guiomar faz brincadeira com o pai e o resultado é de chorar a rir

Hoje
Mais Fora do Ecrã