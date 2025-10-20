Esta é a terapia de Matilde Breyner para manter a família unida e feliz

A atriz Matilde Breyner de 41 anos continua a encantar e entreter os seus seguidores nas redes sociais, mostrando não só o seu talento, mas também o lado mais pessoal e familiar da sua vida. No dia 19 de outubro, Matilde partilhou um post de família em que surge com a filha Mia e o companheiro e noivo Tiago Felizardo de 35 anos, em vários momentos do dia a cantarem e a dançarem por diferentes divisões da casa.

Na legenda, a atriz escreveu: «Aqui em casa a música é a nossa terapia 🪩»

Matilde é conhecida pela sua boa disposição, energia contagiante e, acima de tudo, pelo amor que demonstra à sua família. O vídeo rapidamente conquistou os fãs, que não tardaram a deixar comentários carinhosos e divertidos, como: «Dance Miiaaaaa ❤️», «Dance baby dance❤️», «O pezinho dela a acompanhar o papá 😂❤️», «A vossa filhota é tão gira e simpática, bjinhos ❤️», «É o melhor do Mundo!!!! Beijinhos Doces com todo o carinho que tenho por vocês!», «Que gira😍está tão crescida!», e «Tem os moves do pai😆».

Veja aqui mais um dos melhores momentos entre a atriz e a pequena Mia:

Com este tipo de partilhas, Matilde Breyner reforça a sua ligação com os seguidores, mostrando que, para além de atriz talentosa, é também uma mãe presente e cheia de alegria, que valoriza os momentos simples e divertidos com a filha e o companheiro. Estes pequenos instantes de música, dança e ternura familiar tornam-se assim inspiração e motivo de sorriso para todos os que acompanham a atriz nas redes sociais.

Veja aqui:

