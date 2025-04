A nova casa de Matilde Breyner é um sonho. Eis as imagens!

Matilde Breyner e Tiago Felizardo fazem mudança na vida: «Nunca pensei que fosse mexer tanto comigo»

No passado dia 5 de abril, Matilde Breyner recorreu às redes sociais para fazer um apanhado dos últimos dias, num conjunto de 13 registos partilhados com os seus seguidores no Instagram. Entre mudanças, ensaios, mergulhos e momentos ternurentos em família, a atriz mostrou a sua habitual boa disposição e autenticidade.

Na descrição da publicação, Matilde escreveu:

«Um apanhado destes últimos dias, tendo em conta que nem sei que dia é hoje.

1 - não larga o boné, nem dentro de casa.

2 - o dia em que nos mudámos

3 - os maiores!

4 - a minha segunda casa. Estreamos dia 8 Abril

5 - primeira mirror selfie na casa de banho nova

6 - até deu para estrear a piscina

7 - fui assim à rua. Fui mesmo.

8 - finalmente tenho uma cozinha para o tamanho desta fruteira

9 - a única nódoa negra que é a fingir. Todas as outras são verdadeiras

10 - também fui assim à rua

11 - não vou largar

12 - o da Mãe e o da filha

13 - as fotografias que recebo quando estou nos ensaios. O meu coração derrete».

A partilha, que mistura o lado mais pessoal com o lado profissional da artista, gerou uma onda de comentários por parte dos seguidores, que não pouparam nos elogios e nas reações bem-humoradas.

Entre os comentários pode ler-se: «O estilo da Mia», «Amo todas ❤️❤️ mas quero um mergulho na 6», «A pequenina já está assim... enooooorme????? Bolas, nem dei pelo tempo...», «Hahahaha não larga o boné, tem a quem sair…..», «Só agora depois de assistir à 'Peça que dá para o torto' percebi as fotos das nódoas negras. Que desempenho fenomenal! Amei!» e «Que crescida que a Mia está».

Matilde Breyner mostra-se sempre próxima do seu público e não hesita em partilhar a sua vida tal como ela é: com muito humor, amor e simplicidade. A estreia da nova produção onde está envolvida acontece a 8 de abril, e os fãs aguardam com expectativa por mais uma performance marcante da atriz.

