"Agora não é a altura": Matilde Breyner desabafa após cancelar viagem por causa da filha

Férias canceladas: Matilde Breyner e Tiago Felizardo cancelaram à última hora as férias em Ibiza devido a um susto de saúde com a filha, Mia

A atriz Matilde Breyner, de 41 anos, revelou através do Instagram que teve de cancelar as férias em Ibiza à última hora, após a filha, Mia, ter adoecido inesperadamente. A atriz partilhou um post para descrever o episódio com o objetivo de sensibilizar outros pais para situações semelhantes.

"Marcámos uns dias em Ibiza, desmarcámos porque a Mia ficou doente 2 dias antes e remarcámos porque voltou a ficar tudo bem", escreveu Matilde numa publicação emotiva que rapidamente gerou empatia entre os seguidores. A atriz, conhecida pelo seu papel ativo enquanto mãe, partilhou ainda uma reflexão sobre a experiência de viajar com crianças: "Dizem que marcar férias com crianças é só continuarmos cansados mas num cenário diferente. Verdade. Mas compensa? Compensa, muito."

Num tom de partilha genuína, Matilde destacou os momentos únicos vividos em família: "Um dos maiores prazeres que a maternidade me trouxe foi poder mostrar o mundo a um bebé pela primeira vez. Faz-nos dar valor às coisas que damos como garantidas. Ouvir falar outras línguas, conhecer outros cheiros e sabores, interagir com outras pessoas, ver novas paisagens e sair da rotina. Vê-la a viver isso com o excitamento que a novidade traz é das coisas mais gratificantes de ter um filho."

A publicação conclui com uma frase que tocou muitos dos seus seguidores: "Um dia descansamos. Agora não é a altura 🧡✨". Os comentários não tardaram a surgir, revelando a identificação de muitos pais com as palavras da atriz: "Penso tal e qual. Teremos tempo para fazer tudo o que queremos em casal quando o nosso bebé deixar de o ser e voar. ❤️"; "Um dia descansamos, agora não é altura, frase top😍"; "Eles dão sempre um pulo quando voltamos das férias e é tão bom! ❤️"

Matilde Breyner reforça, com esta partilha, a importância da empatia parental e da valorização dos momentos em família, mesmo quando surgem imprevistos.

