Atriz da TVI mostra remodelação do quarto: «Gosto. Da cama e da companhia»

Matilde Breyner voltou a encantar os seguidores no Instagram ao revelar um pouco mais sobre a nova fase da sua vida. A atriz partilhou imagens do quarto da nova casa, ainda em processo de remodelação, mas já com um detalhe especial: a cama que tanto aguardava.

«Ainda faltam aqueles detalhes que transformam um quarto: pintar paredes, pendurar cortinas… tudo a seu tempo. Mas queria que a cama chegasse primeiro, para depois deixar o resto fluir», escreveu. A escolha recaiu sobre o modelo, em verde azeitona, uma cor que a conquistou de imediato: «Está disponível noutras cores, mas quando vi este verde azeitona nem pensei duas vezes 💚».

A atriz, de 41 anos, mostrou-se entusiasmada com a funcionalidade da peça, destacando a arrumação extra: «É linda, prática e com imensa arrumação que faz sempre falta». Ao mesmo tempo, partilhou que este passo marca também a transição do espaço familiar: «Agora é só libertar o espaço (adeus, sofá da antiga casa e muda-fraldas da Mia 👋) e deixar esta cama brilhar. ✨».

Mas se as palavras de Matilde deixaram os fãs rendidos, foi o comentário do marido, Tiago Felizardo, de 35 anos, que se destacou. O ator surpreendeu com o humor e cumplicidade: «Gosto. Da cama e da companhia. E da companhia na cama. E ainda falta a bolha de espelhos… 🪩». Entre gargalhadas e corações, a interação do casal não passou despercebida.

Também Sara Prata, colega e amiga, não resistiu a comentar: «Gosto de cada detalhe ❤️». Já uma seguidora resumiu o espírito da partilha: «Adoro tudo ❤️».

Recorde-se que no passado dia 30 de março, Matilde Breyner anunciou esta grande novidade: a mudança de casa. Depois de um ano de procura, encontrou com o marido, o espaço perfeito. «Ao fim de 1 ano de intensa procura, encontrámos a NOSSA casa. Estamos perto da cidade, mas na calmaria do campo. Foi assim que cresci e é onde quero que a minha filha cresça», explicou.

Veja aqui um dos videos mais ternurentos da filha de Matilde e Tiago:

Com a pequena Mia, de 19 meses, o casal abraça agora este novo capítulo em família, onde cada detalhe da casa ganha um significado especial. Entre remodelações, escolhas de decoração e momentos partilhados, Matilde mostra que transformar uma casa em lar é um processo feito de tempo, dedicação e muito amor.