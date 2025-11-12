"Dois dias para isto": Matilde Breyner e filha preparam surpresa a Tiago Felizardo e o resultado é encantador

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 8min
O momento mais doce e divertido da família de Matilde Breyner.

Aos 41 anos, Matilde Breyner continua a conquistar o público não só pelo seu talento como atriz, mas também pela autenticidade e boa disposição com que partilha o seu dia a dia nas redes sociais. Sempre próxima dos seguidores, a artista tem mostrado o seu lado mais familiar, prático e divertido, criando uma ligação próxima com quem a acompanha.

Recentemente, Matilde Breyner publicou um novo post que rapidamente chamou a atenção dos fãs. Numa partilha divertida e cheia de estilo, a atriz revelou a preparação do bolo de aniversário do companheiro, Tiago Felizardo.

Na publicação, Matilde explicou que a filha, Mia, também quis participar na confecção do bolo. O que inicialmente poderia ser um bolo rápido transformou-se numa preparação que durou várias horas, mostrando o cuidado e o carinho da mãe e da filha. Matilde escreveu na legenda: "Dois dias para isto 🍰 Happy Bday my love", destacando a dedicação envolvida no processo.

Depois de pronto, mãe e filha desfrutaram do bolo com boa disposição, enquanto Tiago se preparava para chegar a casa, num momento familiar e descontraído que encantou os seguidores.

Nos comentários, os fãs não pouparam elogios e reações emotivas, deixando mensagens como: "Amandoooooo ❤️", "Opahhh mas podes sempre dar uma trinquinha nessas bochechas", "Pronto, nada melhor para animar a tarde 😂" e "Parabéns!!", entre muitos outros.

Este momento mostra mais uma vez que Matilde Breyner consegue conjugar talento, proximidade com a família e autenticidade, criando conteúdos que não só entretêm como também inspiram os seguidores, revelando o lado mais humano e divertido da atriz.

Não perca aqui mais um dos melhores momentos entre a atriz e a pequena Mia:

