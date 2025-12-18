«Fico sempre mais sensível»: Matilde Breyner revela o motivo do seu afastamento público

A atriz Matilde Breyner, companheira do ator Tiago Felizardo, tem partilhado com os seguidores a forma como tem vivido os últimos dias, revelando uma entrega especial a este mês natalício, marcado pela proximidade, pelas emoções e pelo tempo de qualidade com quem mais ama. Conhecida pela sua postura empática, divertida e genuína, a atriz recorreu às redes sociais para fazer um desabafo sentido sobre esta fase do ano.

Entre presentes, encontros familiares e momentos com amigos, Matilde não esconde que dezembro é, para si, um mês de maior sensibilidade e introspeção. Todo esse carinho estende-se, naturalmente, à filha do casal, a pequena Mia, que tem sido o centro das atenções e da dedicação dos pais.

«Tenho andado pouco por aqui porque, no mês de Dezembro, gosto de dedicar mais tempo à minha família e aos meus amigos», começou por explicar. A atriz confessou ainda sentir-se particularmente tocada nesta época: «Fico sempre mais sensível nesta altura do ano, e isso faz com que me apeteça estar mais perto de quem gosto e trocar tempo de ecrã por quilómetros de presença».

Apesar de a família se ter mudado para longe, o que implica mais tempo na estrada, Matilde encara essa realidade com serenidade e até prazer. «É verdade que passo mais tempo a conduzir, até porque nos mudámos para longe da família, mas, para quem gosta de conduzir, como eu, isso não é um problema. Adoro fazer estas viagens que nos levam a quem realmente importa», partilhou.

No final, a atriz deixou ainda uma pergunta aos seguidores, convidando à reflexão: «Quantos quilómetros já percorreram para visitar um amigo ou um familiar especial?»

Com este testemunho, Matilde Breyner volta a mostrar a sua faceta mais humana e próxima, reforçando a importância de valorizar a presença, os afetos e os laços familiares, especialmente numa época tão simbólica como o Natal.

