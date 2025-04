Matilde Breyner e Tiago Felizardo fazem mudança na vida: «Nunca pensei que fosse mexer tanto comigo»

Matilde Breyner faz desabafo sincero: «Tenho uma relação de amor-ódio»

No passado dia 30 de março, Matilde Breyner recorreu à conta de Instagram para partilhar com os seguidores uma nova fase da sua vida.

Matilde Breyner e Tiago Felizardo tomaram uma grande decisão e deixaram Lisboa para trás. O casal mudou-se para o campo, em busca de mais tranquilidade e qualidade de vida: «E ontem foi o dia em que deixámos Lisboa para trás e viemos viver para o campo. Nunca pensei que este processo fosse mexer tanto comigo, porque a vontade de mudar já era muita, mas, afinal de contas, foram 5 anos numa casa onde fomos muito felizes, onde a família cresceu e onde criámos muitas memórias».

Apesar da felicidade vivida no antigo lar, a atriz confessou que os últimos tempos foram mais difíceis devido ao barulho constante das obras, à dificuldade de estacionamento e à instabilidade dos vizinhos.

«Mas, com a evolução do tempo, a qualidade de vida deixou de ser a mesma. Vivemos quase 2 anos com o barulho de um prédio em obras, estacionar o carro passou a ser (ainda mais) um stress e a rotação constante de vizinhos deu-nos algumas dores de cabeça».

Depois de um ano à procura de uma nova casa, encontraram finalmente o espaço ideal, perto da cidade, mas com a tranquilidade do campo, algo que a atriz sempre desejou para a sua família.

«Ao fim de 1 ano de intensa procura, encontrámos a NOSSA casa. Estamos perto da cidade, mas na calmaria do campo. Foi assim que cresci e é onde quero que a minha filha cresça».

Veja o vídeo partilhado pela atriz, aqui:

Os seguidores reagiram com entusiasmo à nova fase do casal e deixaram mensagens de carinho: «Agora, é só começar a criar novas memórias», «Que sejam sempre muito felizes», «Muitas felicidades para esta nova etapa».

Recorde-se que Mia nasceu a 8 de dezembro de 2023 e é fruto da relação da atriz com o ator Tiago Felizardo. Tanto o ator como Matilde Breyner costumam fazer parte de projetos da ficção da TVI. O último papel do artista foi como Rodrigo em «Quero é Viver» e o da sua esposa foi em «Batanetes - especial 20 anos». O casal começou a namorar há nove anos e casou em setembro de 2019.

