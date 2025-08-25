Matilde Breyner: «Juro que o Tiago Felizardo e eu ainda somos casados»

  • TVI Novelas
  • Ontem às 17:11
Matilde Breyner: «Juro que o Tiago Felizardo e eu ainda somos casados» - TVI

Matilde Breyner deixou os seguidores intrigados com uma partilha sobre a vida a dois…

O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Matilde Breyner, atriz da TVI, voltou a conquistar os seguidores com uma publicação inesperada no Instagram. Durante uns dias de descanso na praia, a atriz partilhou uma fotografia ao lado da filha e, com o seu habitual sentido de humor, deixou uma mensagem divertida sobre a vida familiar.

Na legenda, Matilde escreveu: «Juro que o @tiago.felizardo e eu ainda somos casados. Ele só tem aparecido menos por aqui porque andamos ocupados a criar um mini ser humano.»

Com esta frase, a atriz fez referência à rotina intensa da maternidade e à cumplicidade que mantém com o companheiro, Tiago Felizardo, também ele ator. O casal, que tem sido alvo de muitos elogios ao longo dos anos, voltou a demonstrar a boa disposição que tanto os caracteriza.

Reações entusiasmadas dos fãs

A publicação não passou despercebida e rapidamente se encheu de comentários. Foram milhares as reações carinhosas de amigos, colegas e seguidores. Entre as mensagens mais destacadas, pode ler-se: «Eu não aguento a Mimi de fato de treino»; «Lindas»; «Casal perfeito».

Relembre-se das imagens do primeiro aniversário da pequena Mia:

Este verão tem sido marcado por momentos de descanso e descontração para Matilde Breyner. A atriz tem partilhado vários registos das férias e, em cada publicação, arrasa com a sua simplicidade e autenticidade, provando que o seu maior papel de vida é, agora, o de mãe e de mulher.

Veja também: 

Rosa Bela mostra-se com look "natural" e a internet reage - Novelas - TVI

Atriz de 42 anos morre após luta contra cancro e deixa legado marcante - Novelas - TVI

Relacionados

Atriz de 42 anos morre após luta contra cancro e deixa legado marcante

«Amor maior»: Diogo Infante partilha momento raro e comove o país

Mais Vistos

Atriz de 42 anos morre após luta contra cancro e deixa legado marcante

Ontem
1

Vem aí a Fazenda: Sónia mentiu? Ary garante que tudo não passa de um esquema pago por Lukenia

A Fazenda
Ontem
2

Exclusivo «A Fazenda»: Lukenia é a principal suspeita do desaparecimento de Duarte

A Fazenda
seg, 18 ago
3

«Amor maior»: Diogo Infante partilha momento raro e comove o país

A Fazenda
Ontem
4

Dia do pai: Ao lado do filho, Diogo Infante faz confissão emocionante

Quero é Viver
19 mar 2024
5

Exclusivo «A Fazenda»: Alba surpreende Esmeralda à saída do quarto de Miro

A Fazenda
Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel

A Fazenda
qui, 14 ago

Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo

A Fazenda
qui, 14 ago

Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade

A Protegida
qui, 14 ago

Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem

A Fazenda
qui, 14 ago

Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»

qua, 13 ago

Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida

A Fazenda
qua, 13 ago
FORA DO ECRÃ

Vem aí «A Fazenda»: Miro vira costas a Alba choca Esmeralda com revelação inesperada

A Fazenda
Hoje

Namoro a dois… até os filhos chegarem: Sofia Arruda diverte fãs com desabafo

Ontem

Irreconhecível: Atriz vencedora de um Óscar perde 46 quilos

Ontem

Matilde Breyner: «Juro que o Tiago Felizardo e eu ainda somos casados»

Ontem

Atriz de 42 anos morre após luta contra cancro e deixa legado marcante

Ontem

«Amor maior»: Diogo Infante partilha momento raro e comove o país

A Fazenda
Ontem
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN