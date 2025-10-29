Matilde Breyner mostra novo “amor” e Tiago Felizardo não resiste: «Estamos numa relação a três? »

Aos 41 anos, Matilde Breyner continua a conquistar o público não só pelo seu talento como atriz, mas também pela autenticidade e boa disposição com que partilha o seu dia a dia nas redes sociais. Sempre próxima dos seguidores, a artista tem mostrado o seu lado mais familiar, prático e consciente, revelando uma faceta cada vez mais voltada para a sustentabilidade e o bem-estar.

Recentemente, Matilde Breyner publicou um novo post que rapidamente chamou a atenção dos fãs. Numa partilha divertida e cheia de estilo, a atriz revelou o seu novo carro elétrico, descrevendo-o de forma original e cúmplice: «Numa relação saudável, 100% elétrica, segura e amiga do ambiente. 🌱 ✨»

A publicação, onde Matilde surge ao lado do veículo azul-claro, transparece o entusiasmo pela nova aquisição e o compromisso com uma vida mais sustentável. A atriz, que tem mostrado cada vez mais interesse em escolhas conscientes e ecológicas, destacou assim a importância da mobilidade elétrica como forma de contribuir para um futuro mais verde.

Os fãs e amigos famosos não tardaram a reagir com elogios e comentários bem-humorados. “Lindo o carro!!”, escreveu uma seguidora, enquanto Sara Prata deixou um comentário divertido: “Ficam tão bem juntos”. Já o companheiro de Matilde, Tiago Felizardo, não resistiu a brincar com o momento: «É seguro dizer que estamos numa relação a três? 🤔»

Entre as mensagens, houve também quem reparasse no crescimento da filha do casal: “O carro é muito giro, mas a Mia está tão grande e tão linda! Parabéns a ambos!”, escreveu uma fã enternecida.

Com esta partilha, Matilde Breyner mostrou mais uma vez o equilíbrio entre o seu lado profissional e pessoal, unindo o sentido de humor à consciência ambiental e à valorização da vida em família. Sempre descontraída, elegante e com o seu habitual brilho, a atriz reforça que é possível viver com estilo, sustentabilidade e amor — tudo na mesma estrada.

Não perca aqui mais um dos melhores momentos entre a atriz e a pequena Mia: