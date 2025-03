Matilde Breyner partilha uma das suas fotos preferidas da filha com uma pessoa muito especial

Matilde Breyner vive momentos atribulados: «Estamos a dormir na minha sogra»

Matilde Breyner partilhou com os seguidores de Instagram 6 momentos da semana que passou. No dia da Mulher, a atriz revelou no uma foto especial: «da minha Mãe e da minha filha». A foto de Mia com a avó está muito ternurenta.

A acompanhar as várias fotos, pode-se ler:

«Não se tem passado muito por aqui a não ser ensaios e mais ensaios e uma mudança de casa. Ainda assim, consegui escolher umas fotografias para fazer o carrossel da semana.

1 - fui ali gravar uma coisa e acabámos eram mesmo 5 para a meia noite.

2 - no Dia da Mulher lembrei-me desta foto que adoro da minha Mãe e da minha filha

3 - lá está, ensaios e mais ensaios

4 - pronta para as aulas de natação

5 - tentei fazer um tiktok mas a pressa é inimiga da perfeição

6 - Oprah made me do it».

Veja a partilha, aqui, e veja a foto em questão:

Recorde-se que Mia, a filha da atriz, nasceu a 8 de dezembro de 2023 e é fruto da relação da atriz com o ator Tiago Felizardo.

Tanto Tiago Felizardo como Matilde Breyner costumam fazer parte de projetos da ficção da TVI. O último papel do artista foi como Rodrigo em «Quero é Viver» e o da sua esposa foi em «Batanetes - especial 20 anos». O casal começou a namorar há sete anos e casou em setembro de 2019.

