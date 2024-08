Matilde Breyner tem noite agitada e confessa: «Acordei a achar que os ladrões estavam dentro do armário»

Portugal acordou na madrugada de dia 26 de agosto, com um sismo com uma magnitude estimada de 5,9. Já vários atores reagiram ao terramoto, como a atriz Paula Neves e o ator Diogo Valsassina.

Matilde Breyner também partilhou com os portugueses a noite agitada que teve. A atriz começa por revelar que acordou à « meia noite ouvi passos na cozinha e acordei o Tiago a achar que estava alguém dentro de casa. Às 5h da manhã acordei a achar que os ladrões estavam dentro do armário a abanar». Às cinco da manhã, volta a acordar mas desta vez acordou «a achar que os ladrões estavam dentro do armário a abanar os cabides e a tentar abrir todas as portas da casa. Foi uma noite agitada».

