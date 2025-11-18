Matilde Breyner volta a incendiar a internet com nova imitação de socialite portuguesa. E não ficou sem resposta

  Ontem às 19:15
Matilde Breyner volta a incendiar a internet com nova imitação de socialite portuguesa. E não ficou sem resposta - TVI

A atriz protagonizou um momento icónico e cheio de humor.

A atriz e companheira do ator Tiago Felizardo, Matilde Breyner, de 41 anos,  conhecida pelo seu bom humor, leveza e irreverência, voltou a surpreender os fãs com mais um dos seus vídeos icónicos, onde imita diversas figuras públicas portuguesas.

Depois de já ter recriado momentos de Cristina Ferreira e de vários concorrentes da casa mais vigiada do país, Matilde lançou agora um novo vídeo que tem dado muito que falar: desta vez, a atriz decidiu imitar uma das socialites mais icónicas de Portugal, Lili Caneças: «Outono. Mas tenham cuidado na mesma. I ♥️ @lilicanecas»

A reação dos fãs foi imediata e entusiástica, com comentários a elogiar a performance: «A melhor de todas», «Ai adoro», «Ahahahah és a maior! Perfeito» ou «Não aguento!!!», entre milhares de outras mensagens

A própria Lili Caneças não ficou indiferente e comentou o vídeo com humor: «Outono. Mas tenham cuidado na mesma. I love Lili Caneças», reforçando ainda mais a diversão dos seguidores. Matilde Breyner mostra, assim, que continua a ser uma das artistas mais criativas e queridas do panorama português, combinando talento, humor e respeito pelas personalidades que imita, e mantendo o público sempre à espera da sua próxima criação.

