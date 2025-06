«Mudou a minha maneira de ver o mundo»: Saiba o que levou Matilde Breyner a fazer esta confissão

Encantadora, filha de Matilde Breyner chama à atenção de todos: «Não se aguenta»

No Dia Mundial da Criança, Matilde Breyner emocionou os seguidores com uma publicação comovente dedicada à filha Mia. A atriz assinalou a data com uma fotografia terna, onde surge a dar um beijo carinhoso na bochecha da bebé, que segura ao colo com um sorriso cúmplice de amor e ternura.

Na legenda da imagem, a atriz deixou uma reflexão pessoal sobre a maternidade e o impacto profundo que esta experiência teve na sua vida:

“Ser mãe mudou as minhas prioridades, mudou a minha maneira de ver o mundo. Neste último mês não tive muito tempo para estar em casa, morri de saudades dela e ela morreu de saudades minhas. Andamos sempre agarradinhas a aproveitar os momentos que temos para nós”.

Mais do que uma simples homenagem, o texto da atriz foi um verdadeiro apelo à valorização da infância e à necessidade de garantir ambientes seguros e felizes para todas as crianças: “Todas as crianças merecem uma infância feliz e crescer num ambiente seguro. Aaahhh o mundo seria um lugar tão diferente se fosse liderado por Mulheres. Um dia…”, acrescentou, rematando com: “Feliz Dia Mundial da Criança ☀️”.

A publicação gerou uma onda de reações nas redes sociais, com a caixa de comentários rapidamente a encher-se de corações e palavras de carinho dirigidas à atriz e à pequena Mia, de 1 ano.

Mia é fruto da relação de Matilde Breyner com o ator Tiago Felizardo, com quem partilha uma ligação visivelmente sólida e cúmplice. Esta é a segunda filha do casal. Em junho de 2022, Matilde enfrentou um momento doloroso ao perder a sua primeira filha, Zoe, aos seis meses de gestação — uma perda profundamente marcante, da qual falou publicamente com coragem e sensibilidade.

Este Dia da Criança teve, por isso, um significado ainda mais especial para a atriz, que encontrou na maternidade uma nova forma de estar na vida, com uma intensidade que transparece em cada palavra e gesto.