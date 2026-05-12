«Não se deixem enganar»: Matilde Breyner faz esclarecimento inesperado e deixa promessa

Matilde Breyner continua a conquistar os seguidores não só pelo seu percurso artístico, mas também pelo sentido de humor e pela forma descontraída como partilha momentos do dia a dia. A atriz portuguesa, que se tornou conhecida do grande público em 2004 com a série Morangos com Açúcar, encontra-se atualmente nos Estados Unidos, onde está a desfrutar de uma temporada em Los Angeles ao lado do marido, o ator luso-americano Tiago Felizardo, e da filha de ambos, Mia, de dois anos.

A ligação da atriz aos Estados Unidos é antiga e especial, muito por causa das raízes familiares do companheiro e do tempo que ambos já passaram em território americano. Los Angeles, na Califórnia, é uma cidade onde Matilde Breyner já viveu vários momentos importantes e que descreve frequentemente como um lugar onde se sente em casa.

No entanto, foi uma publicação recente nas redes sociais que acabou por chamar a atenção dos seguidores. Sempre bem-disposta e sem receio de brincar consigo própria, a atriz fez um desabafo sobre a mudança repentina na sua forma física durante as suas férias. Matilde Breyner explicou, de forma divertida, que os excessos gastronómicos da temporada nos Estados Unidos tiveram consequências inesperadas, confessando que talvez tenha chegado o momento de fazer dieta pela primeira vez.

“Não se deixem enganar por esta imagem. Vou ter de fazer dieta pela primeira vez na vida, quando chegar a Portugal. A maior parte da roupa que trouxe na mala não aperta. Tive de comprar esta saia que é elástica na cintura, para conseguir vestir um trapinho. E vesti com esta camisola porque é larga e só trouxe tops justos de Portugal. Morri de calor.

Mas… teve de ser…Esqueci-me que aqui alimento-me a panquecas e milkshakes… e o problema é que só engordo na barriga!”

A publicação rapidamente gerou reações divertidas e cúmplices entre os seguidores, que elogiaram a honestidade e o humor da atriz.

Com uma carreira consolidada na televisão, teatro e cinema, Matilde Breyner continua assim a destacar-se também pela proximidade que mantém com o público, mostrando um lado genuíno e bem-humorado da sua vida pessoal.

Reveja aqui mais um momento ternurento em família: