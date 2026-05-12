Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

«Não se deixem enganar»: Matilde Breyner faz esclarecimento inesperado e deixa promessa

  • TVI Novelas
  • Hoje às 14:39
«Não se deixem enganar»: Matilde Breyner faz esclarecimento inesperado e deixa promessa - TVI

Matilde Breyner abre o coração sobre mudança.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Matilde Breyner continua a conquistar os seguidores não só pelo seu percurso artístico, mas também pelo sentido de humor e pela forma descontraída como partilha momentos do dia a dia. A atriz portuguesa, que se tornou conhecida do grande público em 2004 com a série Morangos com Açúcar, encontra-se atualmente nos Estados Unidos, onde está a desfrutar de uma temporada em Los Angeles ao lado do marido, o ator luso-americano Tiago Felizardo, e da filha de ambos, Mia, de dois anos.

A ligação da atriz aos Estados Unidos é antiga e especial, muito por causa das raízes familiares do companheiro e do tempo que ambos já passaram em território americano. Los Angeles, na Califórnia, é uma cidade onde Matilde Breyner já viveu vários momentos importantes e que descreve frequentemente como um lugar onde se sente em casa.

No entanto, foi uma publicação recente nas redes sociais que acabou por chamar a atenção dos seguidores. Sempre bem-disposta e sem receio de brincar consigo própria, a atriz fez um desabafo sobre a mudança repentina na sua forma física durante as suas férias. Matilde Breyner explicou, de forma divertida, que os excessos gastronómicos da temporada nos Estados Unidos tiveram consequências inesperadas, confessando que talvez tenha chegado o momento de fazer dieta pela primeira vez.

“Não se deixem enganar por esta imagem. Vou ter de fazer dieta pela primeira vez na vida, quando chegar a Portugal. A maior parte da roupa que trouxe na mala não aperta. Tive de comprar esta saia que é elástica na cintura, para conseguir vestir um trapinho. E vesti com esta camisola porque é larga e só trouxe tops justos de Portugal. Morri de calor.

Mas… teve de ser…Esqueci-me que aqui alimento-me a panquecas e milkshakes… e o problema é que só engordo na barriga!”

A publicação rapidamente gerou reações divertidas e cúmplices entre os seguidores, que elogiaram a honestidade e o humor da atriz. 

Com uma carreira consolidada na televisão, teatro e cinema, Matilde Breyner continua assim a destacar-se também pela proximidade que mantém com o público, mostrando um lado genuíno e bem-humorado da sua vida pessoal.

Reveja aqui mais um momento ternurento em família: 

Relacionados

Está a crescer o fenómeno: esta praia longe da confusão é cada vez mais procurada

“Ele disse que o meu namorado é ele”: Apresentadora famosa vive momento insólito em família

«Perdi-o… lutei tanto»: De luto, famosa cantora partilha imagem marcante

Mais Vistos

Vem aí em «Amor à Prova»: A reação de Nico ao saber que é adotado

Amor à Prova
Hoje
1

Este sítio é perfeito para aniversários e fica apenas a 1 hora de Lisboa. Até Ana Guiomar celebrou aqui

Festa é Festa
4 set 2025
2

Dentro da casa de Ana Guiomar: atriz mostra o seu quarto e os detalhes são impressionantes

Amor à Prova
Ontem
3

Exclusivo «Amor à Prova»: Vera regressa para se vingar

Amor à Prova
dom, 10 mai
4

Lia Carvalho, Mariana de "Morangos com Açúcar", está de volta às atenções. Veja como está a atriz

dom, 10 mai
5

Vem aí em «Amor à Prova»: David encontra Vera e é isto que acontece

Amor à Prova
Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Bomba devastadora em «Terra Forte»: Perante todos, Flor expõe os crimes de Maria de Fátima em vídeo

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Amor à Prova»: A tão falada Vera procura emprego na clínica de David

Amor à Prova
Hoje

Ficou conhecido como o Rodas de «Morangos com Açúcar». Como está ele agora?

Hoje

«Não se deixem enganar»: Matilde Breyner faz esclarecimento inesperado e deixa promessa

Hoje

Aos 26 anos, esta mulher já é uma estrela internacional e namora com um dos homens mais desejados do país

Hoje

Vem aí em «Amor à Prova»: A reação de Nico ao saber que é adotado

Amor à Prova
Hoje
FORA DO ECRÃ

Noivo de Maria Botelho Moniz impressiona com preparação para um dos momentos mais importantes da sua vida

Hoje

Aos 26 anos, esta mulher já é uma estrela internacional e namora com um dos homens mais desejados do país

Hoje

Ficou conhecido como o Rodas de «Morangos com Açúcar». Como está ele agora?

Hoje

Foi uma das atrizes mais cobiçadas dos anos 2000, aos 43 anos continua a tirar o fôlego

Hoje

«Estás-te a passar?»: David Carreira prega partida a Carolina Carvalho e reação é hilariante

Hoje

«Não se deixem enganar»: Matilde Breyner faz esclarecimento inesperado e deixa promessa

Hoje
Mais Fora do Ecrã