“Quando discuto com o Tiago Felizardo”: Matilde Breyner replica momento icónico do Secret Story

Matilde Breyner partilha foto do marido e está a dar que falar: «Tudo certo até a ultima foto»

A atriz da TVI Matilde Breyner voltou a conquistar os seguidores com a sua boa disposição e autenticidade, ao partilhar no Instagram uma publicação inesperada que rapidamente se tornou um sucesso. Conhecida pelos seus vídeos virais em que imita pessoas, a artista surpreendeu com mais um momento divertido, escrevendo: «Quando discuto com o @tiago.felizardo e sei que ele tem razão.» A brincadeira fez furor e, em poucas horas, o post somava já milhares de comentários.

Entre as reações, várias celebridades juntaram-se ao espírito descontraído da publicação. Sara Prata escreveu: «Quase que dito por ti até se entende qualquer coisinha 😂», enquanto Zé Lopes respondeu apenas com vários emojis de gargalhada. Também Marta Gil comentou: «Como dizer tanto sem dizer nada!», ao passo que Iva Domingues se limitou a elogiar a atriz com um «😂😂😂😂 épica!». O comentário mais aguardado veio, contudo, de Tiago Felizardo, que entrou na brincadeira ao afirmar: «Não faço ideia do que estás a falar… mas provavelmente tens razão…».

Veja aqui o video viral:

A relação entre Matilde Breyner, de 40 anos, e Tiago Felizardo, de 35, começou a 10 de fevereiro de 2016, data que marcou o início de uma história de amor que dura até hoje. O casal tem uma filha, Mia, de 1 ano, e tem sido frequentemente elogiado pela cumplicidade e pela forma descontraída com que partilha momentos do dia a dia com os fãs.

Além do humor da publicação, também o top verde usado pela atriz deu que falar. A peça, elogiada pelo seu design original e muito comentada nas redes sociais, está disponível na H&M por 29,99 euros.

Com carisma, estilo e sentido de humor, Matilde Breyner continua a afirmar-se como uma das figuras mais queridas da televisão portuguesa, mantendo uma relação de proximidade com os seus seguidores.

