“Quando discuto com o Tiago Felizardo”: Matilde Breyner replica momento icónico do Secret Story

  • TVI Novelas
  • Há 1 min
“Quando discuto com o Tiago Felizardo”: Matilde Breyner replica momento icónico do Secret Story - TVI

E o marido responde à letra

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A atriz da TVI Matilde Breyner voltou a conquistar os seguidores com a sua boa disposição e autenticidade, ao partilhar no Instagram uma publicação inesperada que rapidamente se tornou um sucesso. Conhecida pelos seus vídeos virais em que imita pessoas, a artista surpreendeu com mais um momento divertido, escrevendo: «Quando discuto com o @tiago.felizardo e sei que ele tem razão.» A brincadeira fez furor e, em poucas horas, o post somava já milhares de comentários.

Entre as reações, várias celebridades juntaram-se ao espírito descontraído da publicação. Sara Prata escreveu: «Quase que dito por ti até se entende qualquer coisinha 😂», enquanto Zé Lopes respondeu apenas com vários emojis de gargalhada. Também Marta Gil comentou: «Como dizer tanto sem dizer nada!», ao passo que Iva Domingues se limitou a elogiar a atriz com um «😂😂😂😂 épica!». O comentário mais aguardado veio, contudo, de Tiago Felizardo, que entrou na brincadeira ao afirmar: «Não faço ideia do que estás a falar… mas provavelmente tens razão…».

Veja aqui o video viral:

A relação entre Matilde Breyner, de 40 anos, e Tiago Felizardo, de 35, começou a 10 de fevereiro de 2016, data que marcou o início de uma história de amor que dura até hoje. O casal tem uma filha, Mia, de 1 ano, e tem sido frequentemente elogiado pela cumplicidade e pela forma descontraída com que partilha momentos do dia a dia com os fãs.

Além do humor da publicação, também o top verde usado pela atriz deu que falar. A peça, elogiada pelo seu design original e muito comentada nas redes sociais, está disponível na H&M por 29,99 euros.

Com carisma, estilo e sentido de humor, Matilde Breyner continua a afirmar-se como uma das figuras mais queridas da televisão portuguesa, mantendo uma relação de proximidade com os seus seguidores.

Veja aqui a imitação perfeita da apresentadora Cristina Ferreira: 

Relacionados

“Queres ver que vou voltar aos realities?”: Inês Aires Pereira não resiste e faz revelação inesperada

Cristina Ferreira declara o seu amor por João Monteiro, após gesto romântico do namorado

Mais Vistos

Quando as câmaras se desligaram na Bola de Ouro, eis o gesto inesperado de João Neves a Madalena Aragão

A Fazenda
Ontem
1

Madalena Aragão escreve texto comovente a João Neves: «O meu coração está quentinho por ti»

seg, 2 jun
2

Após rumores, Inês Aguiar abre o coração a pessoa especial: «Ter estado ao teu lado...»

A Fazenda
Ontem
3

Inês Aguiar, que arraso! Detalhe impressionante do conjunto da atriz deixa todos boquiabertos

A Fazenda
12 set 2024
4

Vem aí em «A Fazenda»: Depois de ser agredida, Daniela revela o segredo de Lukenia a Talu?

A Fazenda
Hoje
5

Vem aí em «A Fazenda»: Ary é esfaqueado

A Fazenda
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Ary é esfaqueado

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Mariana e Laura revelam segredo que têm encondido

A Protegida
Hoje

Quando as câmaras se desligaram na Bola de Ouro, eis o gesto inesperado de João Neves a Madalena Aragão

A Fazenda
Ontem

Após rumores, Inês Aguiar abre o coração a pessoa especial: «Ter estado ao teu lado...»

A Fazenda
Ontem

«Hoje é um dia marcante na minha vida»: Ator famoso comove os fãs com desabafo sentido

Ontem

Vem aí em «A Fazenda»: Depois de ser agredida, Daniela revela o segredo de Lukenia a Talu?

A Fazenda
Hoje
FORA DO ECRÃ

“Quando discuto com o Tiago Felizardo”: Matilde Breyner replica momento icónico do Secret Story

Hoje

Madalena Aragão apanhada de surpresa durante o jantar de gala com a equipa do PSG. O motivo está viral

A Fazenda
Hoje

“Queres ver que vou voltar aos realities?”: Inês Aires Pereira não resiste e faz revelação inesperada

Para Sempre
Hoje

«Desato a chorar com raiva desmedida»: Atriz famosa larga todas as emoções após noticia preocupante

Hoje

Cristina Ferreira declara o seu amor por João Monteiro, após gesto romântico do namorado

Hoje

Kelly Bailey em provas de roupa secretas. Parece que um momento especial está a aproximar-se

Hoje
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN