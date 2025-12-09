“Quero que o tempo pare”: Matilde Breyner comove com imagem especial do aniversário da filha

Mia, filha dos atores Matilde Breyner e Tiago Felizardo, completou dois anos na segunda-feira, dia 8 de dezembro, e a data foi celebrada em grande com uma festa repleta de decorações de Natal.

A pequena Mia nasceu a 8 de dezembro de 2023, trazendo alegria à vida dos pais, que desde então têm partilhado momentos especiais com a filha. Para assinalar o seu segundo aniversário, os atores organizaram uma festa intimista, onde não faltaram detalhes festivos e natalícios, capturados em várias imagens partilhadas por Matilde Breyner no seu Instagram.

Na publicação, a atriz escreveu sobre o bolo escolhido pela filha: «Quando lhe perguntei o que queria no bolo, disse um bahbah (cão) e uma fox. Enviei mensagem à Tânia @pontocaramelo e o resultado foi um sucesso, tal como no ano passado. Já faz 2 anos e eu só quero que o tempo pare. Para o meu lado, ela pode continuar a crescer, mas eu quero estar sempre ao lado dela a soprar as velas. Love you, cookie da Mãe 🩷 🦊 🐶».

A publicação rapidamente gerou uma onda de comentários de seguidores e colegas de profissão, destacando-se mensagens como: «Parabéns, Mia bonita.», «Coisas boas!!! Toda a felicidade do mundo para os três! 💞» — comentou Sara Barradas; «Não se aguenta ❤️❤️❤️ parabéns ❤️»; «Muitos parabéns aos três. Já passaram 2 anos❤️»; e «Parabéns princesa Mia, que sejas sempre imensamente feliz bjinho», entre muitos outros.

Reveja aqui outro momento único entre a atriz e a pequena Mia:

Com esta celebração, Matilde Breyner e Tiago Felizardo mostram não só a alegria pelo crescimento da filha, mas também o carinho e dedicação de pais atentos e presentes, tornando cada momento ao lado de Mia inesquecível.

Veja aqui:

