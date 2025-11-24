"Sabia que ia mexer comigo": Matilde Breyner ganhou coragem para fazer o que andava a adiar há algum tempo

Matilde Breyner voltou a sensibilizar os seguidores ao partilhar um reel acompanhado de uma descrição profundamente emotiva sobre a vida e sobre o poder que o teatro tem de despertar emoções e questionamentos. A atriz destacou a importância da peça «Se Acreditares Muito», protagonizada pela amiga e colega Sara Barradas, uma obra que aborda um tema delicado que afeta muitas mulheres — incluindo a própria Matilde.

Na publicação, a atriz começou por revelar que, apesar de querer muito assistir ao espetáculo, sentia receio do impacto emocional: “Ontem fui, finalmente, ver a peça SE ACREDITARES MUITO, com a minha amiga @sarabarradasofficial e o @di0g0martins. Sabia que ia mexer comigo e por isso andei aqui a arrastar a ideia… é sobre um casal que perde o filho no parto. Por um lado, queria muito ver este espectáculo. Por outro, tinha medo do que ela podia abrir dentro de mim.”

Matilde descreveu o teatro como uma experiência simultaneamente “bonita e brutal”, capaz de abraçar o espectador com verdade quando é feito com qualidade. E foi isso que encontrou na peça: “Este espectáculo é brilhante. É um espelho fiel do que é o luto gestacional, do que acontece a um casal que se ama profundamente e que, de repente, tem de aprender a viver com um vazio que não se vê, mas que pesa todos os dias.”

Para a atriz, esta obra é mais do que necessária, é urgente. Num país onde se fala pouco sobre o luto gestacional e onde a compreensão continua a ser limitada, Matilde defendeu que quem toma decisões políticas deveria assistir a este espetáculo, para que pudesse ganhar “mais empatia e humanidade” perante uma realidade que tantas famílias vivem em silêncio.

A atriz elogiou ainda a sensibilidade da encenação, dirigida por Flávio Gil Silva, afirmando que só alguém com o “coração no sítio certo” poderia criar um trabalho com tamanha profundidade. Realçou também a entrega dos atores: “Em momento algum vemos o Diogo e a Sara. Vemos o Rupert e a Alex com as suas forças e fraquezas e toda a sua vulnerabilidade.”

Matilde recordou que Sara Barradas venceu o prémio da Sociedade Portuguesa de Autores com esta interpretação, distinção que considerou mais do que justa. Emocionada, descreveu o momento em que abraçou a amiga no final da peça: “Sendo eu atriz, bem sei que não se deve levar as personagens para casa, mas ontem, no final da peça, senti que estava a abraçar a minha amiga, mas também estava a abraçar aquela Mãe de colo vazio.”

A reflexão de Matilde terminou com uma mensagem sobre o poder transformador da arte e a importância de espaços que permitam sentir e conversar sobre dores tantas vezes escondidas: “Precisamos de cultura que cura, que abre espaço para conversar, sentir e reconhecer o que tantas vezes fica no silêncio. Afinal, temos a arte para não morrer da verdade.”

No final da noite, já em casa, a atriz confessou que fez algo tão simples quanto profundo: “Cheguei a casa e abracei as minhas filhas. 🤍✨”

Veja aqui mais um dos melhores momentos entre a atriz e a pequena Mia:

Com este tipo de partilhas, Matilde Breyner reforça a sua ligação com os seguidores, mostrando que, para além de atriz talentosa, é também uma mãe presente e cheia de alegria, que valoriza os momentos simples e divertidos com a filha e o companheiro. Estes pequenos instantes de música, dança e ternura familiar tornam-se assim inspiração e motivo de sorriso para todos os que acompanham a atriz nas redes sociais.

veja aqui:

Inês Aires Pereira revela sexo do terceiro filho com uma festa de arromba - Novelas - TVI

«Parece que não a vê há 8 meses»: Longe, companheiro de Rita Pereira fica emocionado com vídeo da filha - Novelas - TVI