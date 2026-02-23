Cacau

«Cacau» fica para sempre no coração de Matilde Reymão. E, há um bom motivo

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 19min
«Cacau» fica para sempre no coração de Matilde Reymão. E, há um bom motivo - TVI

Revelamos tudo.

Numa gala marcada pelo glamour, elegância e boa disposição, as estrelas da TVI reuniram-se no Casino Estoril para celebrar os 33 anos da estação. Trata-se de uma das noites mais aguardadas do ano, que voltou a juntar centenas de rostos bem conhecidos da estação de Queluz de Baixo, emprestando brilho e sofisticação à passadeira vermelha.

Entre as estrelas presentes, Matilde Reymão, que atualmente dá vida a Mariana na novela A Protegida, destacou-se não apenas pelo look elegante, mas também pelas suas palavras cheias de emoção e recordações marcantes.

A atriz recordou momentos especiais da sua carreira e do processo de construção da personagem: «Foi gravar a Cacau no Brasil, foi mesmo especial, foi um grande desafio… nós fomos para o Brasil, já há uns meses depois de começarmos a gravar, mas foi no Brasil que eu realmente senti quem é que ela era e foi a partir daí que tudo começou a crescer.»

Durante a entrevista, a repórter questionou se Matilde esperava que a novela tivesse o enorme sucesso que acabou por alcançar. A atriz respondeu com confiança e humildade: «Eu sabia que nós estávamos a fazer algo muito bom e tínhamos uma equipa fenomenal. Agora nós nunca conseguimos medir, mas eu estava com um bom feeling.»

A conversa avançou para os sonhos da atriz, e quando questionada sobre algo que ainda não tivesse feito, Matilde revelou: «Gostava… Ui, difícil. Eu sou tão feliz por estar onde estou. Vou dizer: fazer cinema.»

Por fim, a repórter perguntou uma curiosidade que poucos conhecem sobre Matilde, e a atriz mostrou o seu lado mais descontraído e genuíno: «Eu como chocolate todos os dias.»

Entre memórias, sonhos e pequenas revelações pessoais, Matilde Reymão mostrou-se próxima e espontânea, provando porque continua a ser uma das figuras mais queridas do público português e uma das grandes estrelas da TVI.

A gala dos 33 anos da estação voltou a reforçar não só o glamour da televisão portuguesa, mas também a ligação especial entre atores e equipa, criando momentos que vão muito além das câmaras e que refletem dedicação, talento e paixão pela ficção nacional.

 

