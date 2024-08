3 gerações numa foto! Matilde Reymão partilha foto com mais de 20 anos ao lado das «mulheres mais importantes» da sua vida

No passado dia 23 de agosto, Matilde Reymão partilhou com os seguidores uma foto com mais de 20 anos. No registo, podemos ver a atriz em bebé, ao lado da mãe, tia e avó. A acompanhar o registo, pode-se ler:

«Não encontrei a fotografia sem legendas, mas não pude não partilhar… Porque hoje são os anos da minha mãe e porque estão aqui as mulheres mais importantes da minha vida. (Falta a minha Conchi)».

Veja como era a atriz em bebé:

Matilde Reymão (24 anos) está a conquistar os portugueses em «Cacau», onde dá vida a Clara, mais conhecida como Cacau.

Mas nem todos os seus talentos estão à vista... Eis o que Matilde Reymão tem andado a esconder e nós descobrimos! Veja uma publicação feita pela atriz em 2021, no seu perfil do Instagram:

De recordar que a atriz encantou os seguidores com um novo vídeo onde mostra os seus dotes vocais:

Recorde-se que Matilde Reymão se estreou na ficção da TVI em Amar Demais e, depois disso, integrou o elenco de Para Sempre.

Veja, na galeria em cima, algumas das melhores fotografias da atriz durante uma viagem romântica com o namorado, Nic Von Rupp, de quem acabou de ficar noiva.