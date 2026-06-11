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De férias num destino de sonho, Matilde Reymão mostra-se mais ousada do que nunca

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 50min
De férias num destino de sonho, Matilde Reymão mostra-se mais ousada do que nunca - TVI

Matilde Reymão voltou a captar as atenções dos seguidores. A atriz da TVI partilhou um novo vídeo nas redes sociais, gravado numa praia paradisíaca de Formentera, em Espanha, onde surge a desfrutar de dias de descanso e a exibir a excelente forma física.

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Matilde Reymão está a aproveitar uns dias de férias em Formentera, nas Ilhas Baleares, Espanha, e tem partilhado vários momentos da escapadinha com os seguidores.

Num novo reels publicado nas redes sociais, a atriz da TVI surge num cenário de sonho, marcado pelas águas cristalinas e pela paisagem deslumbrante daquela ilha mediterrânica. Nas imagens, Matilde Reymão mostra-se descontraída, elegante e em plena sintonia com o ambiente de verão.

O vídeo rapidamente chamou a atenção dos fãs, que não demoraram a reagir à publicação. Além da beleza natural da paisagem, muitos seguidores destacaram a excelente forma física da atriz, que tem sido uma das figuras mais acarinhadas da ficção nacional nos últimos anos.

A publicação soma já inúmeras visualizações e comentários, com os admiradores a elogiarem não só a boa forma de Matilde Reymão, mas também a energia e naturalidade que transmite nas imagens.

Entre mergulhos, passeios e momentos de descanso, a atriz parece estar a aproveitar ao máximo esta pausa longe das gravações, brindando os fãs com registos que não passam despercebidos.

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Veja o vídeo:

De férias num destino de sonho, Matilde Reymão e boa forma e impressiona seguidores.

Recorde-se que a artista é a Mariana em «A Protegida», em exibição aos sábados.

E, vai dar vida a Francisca em «A Madrasta» que estreia dia 22 de junho da TVI.

 

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