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A Madrasta

Vem aí em «A Madrasta»: Francisca perde o anel de noivado

  • TVI Novelas
  • Hoje às 11:26
Vem aí em «A Madrasta»: Francisca perde o anel de noivado - TVI

E, Pedro apercebe-se.

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Em «A Madrasta», Francisca (Matilde Reymão) está muito angustiada por não ter o anel de noivado e não sabe o que dizer a Pedro (Albano Jerónimo), quando ele reparar. Laura (Madalena Brandão) acha que deve dizer que o tirou para lavar as mãos e o deixou numa casa de banho qualquer.

Pedro chega e estranha ver Francisca tão chorosa. Pergunta-lhe o que se passa e Francisca fica encurralada.

Laura revela que o anel de noivado de Francisca desapareceu, mas tenta desculpar o sucedido com a pressão que Francisca tem sentido, por ter a família dele contra o casamento.

A jovem diz que deve ter perdido o anel no centro comercial e Pedro quer ligar para lá, mas, entretanto, recebe uma chamada de Diana (Inês Castel-Branco) e diz que tem um assunto de trabalho para resolver.

Recorde o momento em que ela recebeu o anel:

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