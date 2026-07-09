Vem aí em «A Madrasta»: Francisca perde o anel de noivado

Em «A Madrasta», Francisca (Matilde Reymão) está muito angustiada por não ter o anel de noivado e não sabe o que dizer a Pedro (Albano Jerónimo), quando ele reparar. Laura (Madalena Brandão) acha que deve dizer que o tirou para lavar as mãos e o deixou numa casa de banho qualquer.
Pedro chega e estranha ver Francisca tão chorosa. Pergunta-lhe o que se passa e Francisca fica encurralada.
Laura revela que o anel de noivado de Francisca desapareceu, mas tenta desculpar o sucedido com a pressão que Francisca tem sentido, por ter a família dele contra o casamento.
A jovem diz que deve ter perdido o anel no centro comercial e Pedro quer ligar para lá, mas, entretanto, recebe uma chamada de Diana (Inês Castel-Branco) e diz que tem um assunto de trabalho para resolver.
Recorde o momento em que ela recebeu o anel: