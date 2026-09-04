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Vestido branco, saia rodada e muitos olhares: Matilde Reymão faz lembrar Marilyn Monroe

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 26min
Vestido branco, saia rodada e muitos olhares: Matilde Reymão faz lembrar Marilyn Monroe - TVI

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Matilde Reymão foi uma das presenças mais comentadas na apresentação da nova grelha da TVI. Entre os muitos rostos que marcaram presença no evento, a atriz destacou-se com um visual elegante que rapidamente despertou comparações com um dos maiores ícones de Hollywood: Marilyn Monroe.

A atriz surgiu com um vestido branco de saia rodada, uma escolha que evocou imediatamente a estética clássica da estrela norte-americana. O look, simultaneamente sofisticado e descontraído, não deixou ninguém indiferente, tornando Matilde Reymão uma das figuras mais fotografadas da noite.

Atualmente, Matilde Reymão pode ser vista em antena na TVI através das novelas “A Madrasta” e “A Protegida”, dois projetos que reforçam a sua presença na ficção nacional. Paralelamente, assume também o papel de embaixadora do programa “Novas 7 Maravilhas de Portugal”, iniciativa que percorre o país e procura destacar o património nacional.

Além dos desafios profissionais, Matilde Reymão tem estado igualmente no centro da atenção mediática por motivos pessoais. A atriz terminou recentemente a relação com o surfista Nic Von Rupp, uma separação muito mediática. 

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