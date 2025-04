Emocionada, Matilde Reymão revela: «Sempre que uso esta camisola acontece alguma coisa de mal...»

Ontem, 14 de abril, Matilde Reymão, a protagonista da novela «A Protegida», partilhou um momento curioso com os seus seguidores de Instagram. Durante uma pausa nas gravações, a atriz gravou um vídeo onde falou sobre uma coincidência que já começa a parecer mais do que mero acaso .

No vídeo, Matilde Reymão surge com uma camisola azul e revela uma superstição relacionada com essa peça de roupa. Com bom humor, contou: «Acabei de perceber que sempre que uso esta camisola acontece alguma coisa de má no episódio ou à minha personagem».

A atriz, que tem vindo a conquistar o público com o seu talento e carisma, mostrou-se surpreendida com o padrão que identificou e partilhou a situação de forma descontraída. Embora não tenha especificado que tipo de acontecimentos negativos se tratam, deixou no ar a ideia de que a camisola poderá estar “amaldiçoada” no universo ficcional da novela.

Veja o vídeo completo, aqui:

